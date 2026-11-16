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Promet u industriji u septembru 2026. godine bio je veći za 20,1 odsto u odnosu na septembar 2025. godine, a u odnosu na prosek 2025. godine veći za 28,1 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Posmatrano po sektorima, u septembru 2026. godine u sektoru rudarstva zabeležen je rast prometa u industriji od 30,9 odsto u odnosu na septembar 2025. godine, a u prerađivačkoj industriji rast od 19,4 odsto.

Posmatrano po tržištima, u septembru 2026. godine, promet u industriji na domaćem tržištu beleži rast od 14 odsto u odnosu na isti mesec 2025. godine, a na inostranom tržištu rast od 26,6 odsto.