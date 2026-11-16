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Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) poziva zaposlene koji se suočavaju sa neizvesnošću u vezi sa svojim radnim mestom da se

blagovremeno obrate najbližoj filijali NSZ-a, gde se mogu informisati o svojim pravima i dostupnim uslugama, bez obzira na to da li se nalaze na evidenciji nezaposlenih, saopšteno je iz NSZ.

- Za razgovor sa savetnicima, koji su na raspolaganju, nije potrebno čekati eventualni prestanak radnog odnosa. Istovremeno, NSZ proaktivno kontaktira poslodavce širom Srbije kako bi ispitala mogućnosti za zapošljavanje radnika koji bi mogli ostati bez posla. Iz tog razloga pozivamo i poslodavce koji imaju potrebu za zapošljavanjem da se obrate najbližim nadležnim filijalama NSZ-a - piše u saopđtenju NSZ.

Poslodavac dužan da najavi otkaze

Dodaje se i da poslodavac o potencijalnom smanjenju broja zaposlenih informiše Nacionalnu službu za zapošljavanje kroz predlog Programa o višku zaposlenih, koji je po zakonu dužan da dostavi.

- NSZ je u obavezi da u roku od 15 dana dostavi predlog mera u cilju da se spreče ili na najmanju meru smanji broj otkaza ugovora o radu. Poslodavac je dužan da razmotri i uzme u obzir predloge i NSZ obavesti o svom stavu u roku od osam dana. Tek nakon ovih koraka, poslodavac, u skladu sa Zakonom, može da usvoji Program rešavanja viška zaposlenih - ističu iz NSZ.

Napominju i da NSZ pruža podršku zaposlenima kroz informisanje o pravima, individualno i grupno savetovanje i posredovanje u zapošljavanju. Istovremeno, nadležne filijale ispituju potrebe drugih poslodavaca, uključujući i one u okolnim sredinama, kako bi utvrdile mogućnost za novo zaposlenje. U skladu sa potrebama i propisanim uslovima, NSZ organizuje i odgovarajuće obuke i druge mere podrške.

NSZ posrednik

- Ove aktivnosti mogu početi i pre prestanka radnog odnosa, a njihov tok zavisi od konkretnih okolnosti. Kako su pojedini postupci i aktivnosti još uvek u toku, NSZ ne prejudicira njihove ishode, već javnost informiše isključivo na osnovu činjenica iz svoje nadležnosti.

Odluke o organizaciji poslovanja, smanjenju ili povećanju broja zaposlenih, kao i o eventualnom prestanku radnog odnosa, donose

poslodavci. Njihova je odgovornost da o tim odlukama blagovremeno i u skladu sa zakonom obaveštavaju zaposlene. NSZ ne učestvuje u donošenju poslovnih odluka kompanija, niti može u njihovo ime obaveštavati radnike o planiranom smanjenju ili povećanju broja zaposlenih - naglašavaju iz NSZ.

Nacionalna služba za zapošljavanje dostupna je građanima širom Srbije, kroz mrežu filijala, službi i ispostava. Za informacije o pravima i dostupnoj podršci građani se mogu obratiti najbližoj organizacionoj jedinici NSZ.