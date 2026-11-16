Isplata će biti obavljena za nekoliko dana

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Povećanje od 7,5 odsto, koje će se od decembra 2026. godine primenjivati na penzije u Srbiji, obuhvatiće i novčane naknade za telesno oštećenje, kao i naknade za pomoć i negu drugog lica. To je predviđeno rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije". Uvećani iznosi isplaćivaće se počev od naknada za decembar.

Rešenje PIO fonda odnosi se na usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, naknada pogrebnih troškova i više drugih novčanih primanja koja se ostvaruju po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja.

Posebno je značajno to što se povećanje odnosi i na korisnike naknada za telesno oštećenje i pomoć i negu drugog lica, koje predstavljaju važan oblik finansijske podrške građanima.

Naknada za telesno oštećenje raste za 7,5 odsto

Prema rešenju, novčana naknada za telesno oštećenje od decembra 2026. godine usklađuje se za 7,5 odsto u odnosu na prethodno utvrđene iznose.

Pravo na ovu naknadu, prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, može ostvariti osiguranik kod kojeg je telesno oštećenje od najmanje 30 odsto nastalo kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti.

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Visina naknade zavisi od utvrđenog stepena telesnog oštećenja, pa iznos nije isti za sve korisnike. To znači da će korisnicima koji već ostvaruju ovo pravo postojeći iznos naknade biti povećan za 7,5 odsto.

Veći iznos i za pomoć i negu drugog lica

Istim rešenjem predviđeno je povećanje novčane naknade za pomoć i negu drugog lica.

Ovo pravo, pod zakonom propisanim uslovima, ostvaruju osiguranici i korisnici penzija kojima je zbog zdravstvenog stanja neophodna pomoć druge osobe u obavljanju osnovnih životnih potreba.

Pravo se utvrđuje na osnovu medicinske dokumentacije i odgovarajuće procene nadležnog organa. Povećanje od 7,5 odsto odnosi se na naknadu koju isplaćuje Fond PIO.

Važno je razlikovati ovu naknadu od drugih oblika pomoći i nege koji se ostvaruju preko sistema socijalne zaštite, jer se na njih ne mora primenjivati isto rešenje.

Koliko će iznositi povećanje?

Tačan iznos povećanja zavisi od dosadašnje visine naknade koju korisnik prima.

Na primer, ukoliko je postojeća naknada 20.000 dinara, povećanje od 7,5 odsto iznosilo bi 1.500 dinara, pa bi novi iznos bio 21.500 dinara.

Ako je dosadašnja naknada 30.000 dinara, povećanje bi iznosilo 2.250 dinara, odnosno novi iznos bio bi 32.250 dinara.

Ovi primeri predstavljaju isključivo matematički prikaz povećanja, a ne zvanično utvrđene iznose pojedinačnih naknada.

Utvrđena i maksimalna naknada po osnovu invalidnosti

Rešenjem PIO fonda preciziran je i najviši iznos novčane naknade po osnovu invalidnosti iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Od decembra 2026. godine ova naknada ne može biti veća od 54.677,05 dinara.

Kada počinje isplata većih naknada?

Prema objavljenom rešenju, usklađeni iznosi penzija i novčanih naknada isplaćivaće se počev od isplate za decembar 2026. godine.

Za postojeće korisnike prava, redovno usklađivanje sprovodi Fond PIO, bez potrebe za podnošenjem posebnog zahteva samo zbog povećanja.

Na ovaj način, povećanje od 7,5 odsto obuhvata ne samo penzionere već i određene kategorije korisnika novčanih naknada iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.