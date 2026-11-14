Slušaj vest

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizuje savetodavne dane sa nemačkim penzijskim fondom, a razgovori će biti održani 17. novembra u Šapcu, kao i 18. i 19. novembra u Beogradu. Građani će na savetodavnim danima moći da razgovaraju sa stručnjacima i dobiju besplatnu pravnu pomoć.

Ova mogućnost važna je za sve koji su deo radnog veka proveli u Srbiji, a deo u Nemačkoj.

Mnogi se pitaju da li im se godine rada u inostranstvu računaju, da li moraju da izaberu jednu penziju i šta se dešava ako, na primer, imaju 15 godina staža u Srbiji i još deset u Nemačkoj.Dobra vest je da, ako ispune propisane uslove, mogu da ostvare pravo na dve zasebne penzije.

Moguće je primati penziju iz obe države

Srbija i Nemačka primenjuju sporazum o socijalnom osiguranju koji je 1968. godine zaključen između nekadašnje Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke. Zahvaljujući tom sporazumu, staž osiguranja ostvaren u obe zemlje može da se uzme u obzir prilikom utvrđivanja prava na penziju.

Međutim, ovo ne znači da će jedna država isplaćivati penziju za sve godine rada. Svaka država posebno proverava da li osoba ispunjava uslove i obračunava iznos prema stažu i zaradama ostvarenim u svom sistemu. Tako neko ko je radio u Srbiji, a zatim u Nemačkoj, može da dobija dve penzije, jednu iz Srbije, a drugu iz Nemačke.

Keramičar u Nemačkoj za dve godine kupio kuću Foto: Shutterstock

Šta ako imate 15 godina staža u Srbiji i 10 u Nemačkoj?

Uzmimo, na primer, osobu koja je 15 godina radila u Srbiji, a potom još deset godina u Nemačkoj. Ukupno ima 25 godina staža, ali to ne znači da će jedna država obračunati penziju za svih 25 godina. Srbija računa svoj deo na osnovu osiguranja ostvarenog kod nas, dok Nemačka zasebno odlučuje o pravu i iznosu za period osiguranja u toj zemlji.

U Srbiji je tokom 2026. za redovnu starosnu penziju potrebno najmanje 15 godina staža osiguranja i 65 godina života za muškarce, odnosno 64 godine za žene.U Nemačkoj je za redovnu starosnu penziju potrebno najmanje pet godina osiguranja i dostizanje propisane starosne granice, koja zavisi od godine rođenja.

Prema tome, deset godina osiguranja u Nemačkoj prelazi tamošnji minimalni stažni uslov, ali je potrebno ispuniti i starosni uslov.

Kada se staž sabira, a kada se računa penzija?

Staž iz dve države može da se sabira kada je to potrebno da bi osoba ispunila minimalni uslov za penziju. Na primer, ako neko nema dovoljno godina osiguranja u jednoj zemlji, period rada u drugoj može da mu pomogne da stekne pravo. Ipak, isti period ne može da se računa dva puta ako je osoba istovremeno bila osigurana u obe države.

Kada se određuje iznos penzije, svaka država računa svoj deo prema pravilima svog sistema. Srpski fond uzima u obzir staž i zarade, odnosno osnovice na koje su u Srbiji plaćani doprinosi, dok nemački fond obračunava penziju prema tamošnjem osiguranju i svojim propisima. Zbog toga ukupan broj godina rada nije dovoljan da bi se unapred znalo kolika će biti mesečna primanja.

Foto: sommart sombutwanitkul/Shutterstock, Shutterstock/Maja Marjanovic, SeventyFour/Shutterstock

Gde se podnosi zahtev za penziju?

Ako osoba živi u Srbiji, zahtev za ostvarivanje prava može da podnese Republičkom fondu PIO, uz navođenje da ima staž ostvaren u Nemačkoj. Fondovi zatim razmenjuju podatke i proveravaju periode osiguranja, tako da građanin ne mora sam da prikuplja sve potvrde od nemačkih institucija.

Prilikom podnošenja zahteva korisno je priložiti dokumentaciju o zaposlenju i osiguranju u Nemačkoj, ukoliko je osoba poseduje. O srpskom delu penzije odlučuje Fond PIO, dok je za nemački deo nadležna tamošnja institucija Deutsche Rentenversicherung. Svaka od njih donosi odluku prema uslovima koji važe u njenoj zemlji.

Kada su savetodavni dani u Šapcu i Beogradu?

Prema obaveštenju PIO Fonda, savetodavni dani sa Nemačkom biće održani 17. novembra u Šapcu, od 9 do 16 časova, u prostorijama filijale Fonda PIO u Ulici Vojvode Mišića 9. U Beogradu su razgovori zakazani za 18. i 19. novembar, takođe od 9 do 16 časova, u ulici Pariska 9, na Starom gradu.

Za dolazak je obavezno unapred zakazati termin pozivom na broj 011/2030-745.Građani treba da ponesu lična dokumenta i svu dokumentaciju koju imaju u vezi sa osiguranjem i radnim stažom u Srbiji i Nemačkoj. Savetodavci oba fonda pružiće besplatnu pravnu pomoć i odgovarati na pitanja o ostvarivanju prava, statusu predmeta i isplati penzije.

Foto: nebojsa mandic/news1

Ne čekajte poslednji trenutak da proverite staž

Savetovanja nisu namenjena samo ljudima koji su već stekli uslov za penziju. Korisna su i onima koji još rade, ali žele da provere da li su im sve godine osiguranja evidentirane i da li im nedostaje neka potvrda o zaposlenju ili uplaćenim doprinosima.

Za one koji su menjali poslodavce ili se posle više godina rada u Nemačkoj vratili u Srbiju, provera dokumentacije može da bude posebno važna. Tako će na vreme saznati da li je potrebno da se obrate nekoj od institucija i šta treba da pripreme pre podnošenja zahteva.

Najvažnije je da godine rada u Nemačkoj ne znače da osoba gubi pravo na penziju u Srbiji, niti se staž ostvaren kod nas briše odlaskom u inostranstvo. Ako neko ispuni uslove u obe države, može da prima dve zasebne penzije, a koliko će novca dobijati svakog meseca zavisi od godina osiguranja, zarada i propisa Srbije i Nemačke.