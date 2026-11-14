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Imovina akcionarskog društva Fabrika šećera "Zrenjanin" oglašena je na prodaju po početnoj ceni od oko 171 milion dinara a javno nadmetanje biće održano 15. decembra u Agenciji za licenciranje stečajnih dužnika u Beogradu.

Prodaja je oglašena na osnovu zaključka stečajnog sudije u Zrenjaninu iz septembra 2009. godine i odluke odbora poverilaca od 8. oktobra ove godine.

Najznačajniju nepokretnu imovinu stečajnog dužnika, između ostalog, čine pomoćne zgrade, magacini, zgrade prehrambene industrije i proizvodnje pića, porodične stambene zgrade i stanovi na nekoliko lokacija u Zrenjaninu.

Kupcima je ponuđeno i poljoprivredno zemljište u katastarskim opštinama Žitište i Banatski Despotovac.

Ostalu imovinu koja je na prodaju čine potencijalna prava na zemljištu u katastarskoj opštini Zrenjanin na kojem je stečajni dužnik upisan sa pravom korišćenja, pokretna imovina – oprema, kao i akcije Univerzal banke v d. Beograd potraživanja stečajnog dužnika.