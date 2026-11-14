Oglašena prodaja imovine Fabrike šećera Zrenjanin: Početna cena 171 milion dinara, kupac dobija u vlasništvo brojne objekte i zemljište
- Imovina Fabrike šećera 'Zrenjanin' oglašena je na prodaju po početnoj ceni od oko 171 milion dinara, a javno nadmetanje zakazano je za 15. decembar u Beogradu.
- Na prodaju su pomoćne zgrade, magacini, objekti prehrambene industrije, porodične kuće i stanovi na više lokacija u Zrenjaninu.
- Kupcima se nude i poljoprivredno zemljište u Žitištu i Banatskom Despotovcu, kao i oprema, akcije Univerzal banke i potraživanja stečajnog dužnika.
Imovina akcionarskog društva Fabrika šećera "Zrenjanin" oglašena je na prodaju po početnoj ceni od oko 171 milion dinara a javno nadmetanje biće održano 15. decembra u Agenciji za licenciranje stečajnih dužnika u Beogradu.
Prodaja je oglašena na osnovu zaključka stečajnog sudije u Zrenjaninu iz septembra 2009. godine i odluke odbora poverilaca od 8. oktobra ove godine.
Najznačajniju nepokretnu imovinu stečajnog dužnika, između ostalog, čine pomoćne zgrade, magacini, zgrade prehrambene industrije i proizvodnje pića, porodične stambene zgrade i stanovi na nekoliko lokacija u Zrenjaninu.
Kupcima je ponuđeno i poljoprivredno zemljište u katastarskim opštinama Žitište i Banatski Despotovac.
Ostalu imovinu koja je na prodaju čine potencijalna prava na zemljištu u katastarskoj opštini Zrenjanin na kojem je stečajni dužnik upisan sa pravom korišćenja, pokretna imovina – oprema, kao i akcije Univerzal banke v d. Beograd potraživanja stečajnog dužnika.
Biznis Kurir/Beta