Svi klijenti Alta banke isplaćeni prvog dana: Poštanska štedionica nastavlja isplatu depozita
- Poštanska štedionica danas nastavlja isplatu klijenata Alta banke u stečaju, ali samo onima koji imaju zakazan termin za subotu.
- Prvog dana isplate isplaćeni su svi klijenti sa terminom za petak, a preko portala je do sada zakazano 17.193 dolazaka.
- Zbog tehničkih problema sa Microsoft servisima radno vreme je produženo, a banka apeluje da se termini obavezno zakažu unapred.
Banka Poštanska štedionica je objavila da će danas biti nastavljena isplata klijenata Alta banke u stečaju u redovnom radnom vremenu ekspozitura, isključivo za klijente sa zakazanim terminima za subotu.
Banka je navela da je u petak, prvog dana isplate osiguranih depozita isplatila sve klijente koji su imali zakazan termin za taj dan, sredstvima koja je obezbedila Agencija za osiguranje depozita, kao i da je dolazak preko portala BPŠ do sada zakazalo 17.193 klijenta.
Usled otežanog početka rada, izazvanog tehničkim problemima u radu Microsoft servisa, radno vreme produženo je u svim ekspoziturama uključenim u isplatu, navela je BPŠ.
Takođe navode da su zaposleni ostali na raspolaganju klijentima do završetka posla, a poslednji klijent isplaćen je u 23.47 časova u specijalizovanoj ekspozituri banke.
- Dolazak je preko portala do sada zakazalo 17.193 klijenta. Apelujemo na sve deponente da pre dolaska zakažu termin na sajtu www.posted.co.rs i dođu u odabrano vreme i ekspozituru. Zakazivanje omogućava bolju organizaciju isplate, kraće čekanje i efikasniju uslugu za svakog klijenta - poručuju iz BPŠ i dodaju da su informacije o potrebnoj dokumentaciji dostupne su na sajtu banke.
Banka zahvaljuje klijentima na strpljenju i poverenju, kao i zaposlenima na izuzetnoj posvećenosti.
- Naš prioritet ostaje isti - da svaki deponent dođe do svojih sredstava, uz sigurnu i pouzdanu podršku banke - navodi banka.
Biznis Kurir/Tanjug