Hitno se oglasilo Ministarstvo finansija o dokumentu u kom se iznose tvrdnje o navodnom oduzimanju penzija građanima zbog stavova o studentskim protestima
Ministarstvo finansija najoštrije demantuje navode i sadržaj dokumenta koji se pojavio u javnosti, a u kojem se iznose tvrdnje o navodnom oduzimanju penzija građanima zbog njihovih stavova o studentskim protestima.
Reč je o lažnom dokumentu, koji nije izradilo Ministarstvo finansija, niti odražava bilo kakve odluke ili postupanje ovog ministarstva.
- Naglašavamo i da su svi penzioneri u Srbiji, njih 1,66 miliona, dobili oktobarsku penziju, te da je u tu svrhu iz budžeta Republike i iz PIO Fonda isplaćeno 103,6 milijardi dinara. Apelujemo na građane na društvenim mrežama i na medije da ne šire neproverene informacije i da se prilikom informisanja oslanjaju isključivo na zvanična saopštenja nadležnih institucija - navode iz Ministarstva finansija.
Ranije danas,Studenti u blokadi saopštili su da je dokument koji kruži društvenim mrežama, a u kojem se građanima navodno preti oduzimanjem penzija i zatvorskim kaznama zbog negativnih komentara o studentima, lažan i pozvali policiju i nadležno javno tužilaštvo da utvrde ko ga je sastavio, štampao i distribuirao.