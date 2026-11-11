Slušaj vest

Član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je, tokom današnje konferencije za medije, izjavio da je Srbija za samo 17 dana izgubila ono po čemu je bila prepoznatljiva, odnosno ono što je predstavljalo kamen temeljac i stub razvoja zemlje.

- Srbija je za 17 dana izgubila ono po čemu je bila prepoznatljiva, ono što je bio kamen temeljac i stub razvoja ove zemlje. Izgubila je svoju stabilnost, strah se uvukao u domove ljudi. Mnogo važnije od tih emocija ili iracionalnog osećanja jesu objektivni kriterijumi - rekao je Vučić.

On je podsetio da je 172 puta, bilo kao predsednik Vlade, potpredsednik Vlade ili predsednik Republike, na različite načine učestvovao u isplati penzija, ističući da tokom svih tih meseci nikada nije bilo kašnjenja niti problema sa gotovinom.

- Nikada se u tih 172 puta, 172 meseca, ne jedan, deset, 15, 30, već 172, nije dogodilo da penzija zakasni ni jedan dan. Nikada nije bilo problema sa gotovinom. Nikada! - naglasio je Vučić.

Postavio je pitanje zbog čega građani sada imaju problem sa gotovinom, iako je budžet pun i u njemu se nalazi više od četiri milijarde evra.

- Šta mislite, zašto sada, iako je budžet pun, preko četiri milijarde je u budžetu, evra, ne dinara, dakle, vi danas imate problem sa gotovinom? Zato što je neko namerno izazivao nestabilnost. Pokušali su to da prebace na neku drugu stranu, pokušali su da kažu da su neki drugi ljudi odgovorni za to - rekao je Vučić.