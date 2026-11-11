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Кancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu objavila je danas da je unapredila mobilnu aplikaciju eUprava na osnovu utisaka, komentara i predloga korisnika prikupljenih putem ankete. Jedna od novih funkcionalnosti je i Digitalni asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji korisnicima pruža osnovne informacije o elektronskim uslugama i usmerava ih ka uslugama koje žele da koriste, navedeno je u saopštenju.

Objašnjeno je da putem Digitalnog asistenta korisnici sada mogu da postavljaju pitanja u vezi sa dostupnim elektronskim uslugama, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja zahteva, a odgovore dobijaju u kratkom roku, bez potrebe za dodatnim pretraživanjem informacija.

Prva faza razvoja

Dodaje se da je ovo prva faza razvoja asistenta čije je dalje unapređenje usmereno ka prelasku sa informativnog na transakcioni model.

To znači da će korisnici, pored dobijanja informacija, moći da uz pomoć veštačke inteligencije obavljaju i konkretne administrativne radnje, poput pokretanja različitih elektronskih usluga.

Unapređena je i mogućnost prikupljanja povratnih informacija od građana.

Po završetku korišćenja određene usluge, građanima je dostupna kratka anketa u kojoj mogu dobrovoljno da ocene svoje iskustvo, ostave komentar i upute predloge za dalje unapređenje.

Na ovaj način Кancelarija dobija neposredan uvid u potrebe i iskustva korisnika, što predstavlja važnu osnovu za dalji razvoj i prilagođavanje elektronskih usluga.

Najkorišćenije usluge

Među najkorišćenijim uslugama na mobilnoj aplikaciji eUprava nalaze se pregled saobraćajnih prekršaja, zahtev za zamenu vozačke dozvole, zahtev za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju i prijava boravišta stranca.

Кancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu pozvala je građane da preuzmu ili ažuriraju mobilnu aplikaciju eUprava, isprobaju nove funkcionalnosti i svojim predlozima i sugestijama doprinesu njenom daljem unapređenju.

Istaknuto je da mobilnu aplikaciju eUprava trenutno koristi 134.894 građana, od kojih je 76.836 korisnika Android uređaja, a 58.058 iOS uređaja.

Aplikacija se može preuzeti putem Google Play prodavnice (Android uređaji), na sajtu eUprave: https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.gov.euprava.mobile ili na App Store (iOS uređaji): eUprava: https://apps.apple.com/rs/app/euprava/id6745845150.