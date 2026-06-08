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Dan Pošte Srbije obeležen je danas povodom 186 godina od uspostavljanja poštanskog saobraćaja u Srbiji, a tim povodom predstavljen je i početak pružanja nove digitalne usluge "ePoštar", kojom se omogućava prijem računa u elektronskom obliku preko sandučeta u sistemu eUprave. Najavljeno je i otvaranje novog logističkog centra u Subotici do kraja godine.

Usluga "ePoštar", kako navode iz preduzeća, predstavlja važnu prekretnicu u savremenom digitalnom razvoju Pošte Srbije, jer omogućava aktivniju kontrolu nad procesom digitalizacije dostave.

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina rekao je da 7. jun - Dan Pošte Srbije ne predstavlja samo 186 godina od početka poštanskog saobraćaja u Srbiji, već i nepokolebljivu ulogu u životima građana koju Pošta Srbije ima.

Naveo je da dve decenije postojanja ukazuju na poverenje koje građani imaju u ovo preduzeće, ali i na visok nivo profesionalizma zaposlenih.

V.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković rekao je da veruje da na mladima ostaje budućnost Pošte Srbije i da je važno da se, u vremenu digitalizacije i robotizacije, kolektiv podmlaćuje.

Najavio je i da će se do kraja godine otvoriti i novi logistički centar Pošte Srbije u Subotici i dodao da će i u tom centru biti uvedeni roboti, koji će unaprediti poštanske usluge.

Foto: Marina Lopičić

Kako je rekao, Pošta Srbije se sve više unapređuje i digitalizuje zbog radnika i korisnika usluga - jer, kako kaže, tako je radnicima rad lakši, a korisnici dobijaju kvalitetniju uslugu.

Anđelković je ovom prilikom uručio i priznanje "najbolji radnik Pošte Srbije u 2025. godini" dostavljaču post ekspres usluga Jovanu Janjiću.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da je misija Pošte Srbije da svim građanima pruži poštanske usluge, uz stalan razvoj i digitalizaciju usluga.

Kako je rekao, Pošta Srbije pokazuje da je profitabilno preduzeće, ali i društveno odgovorna kuća, koja se trudi da svi korisnici budu zadovoljni.

Istakao je da će usluga ePoštar biti usluga od poverenja, koja će biti korisna za građane i privredu Srbije.

Organizovani poštanski saobraćaj u Srbiji otpočeo je 7. juna 1840. godine, otvaranjem prve pošte u Beogradu.