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Stanovnici delova Barselone počeli su da izdaju balkone i terase sa pogledom na trasu kojom će 10. juna proći papa Lav XIV, a cene zakupa dostižu i do 1.600 evra, prenose španski mediji.

Oglasi objavljeni na internet platformama nude privremeni pristup privatnim balkonima u blizini bazilike Sagrada Familija, odakle će posetioci moći da prate papinu posetu i prolazak papamobila.

Najskuplje ponude predviđaju zakup kompletnog prostora za do osam osoba po ceni od 1.600 evra, uz dodatne pogodnosti poput osveženja, vina, korišćenja toaleta i prostora za sedenje. Pojedinačna mesta prodaju se po cenama od oko 250 evra, dok se druge ponude kreću između 350 i 1.200 evra, prenosi RTVE.

Većina oglasa odnosi se na stanove u četvrti Ešample, u neposrednoj blizini crkve, gde se očekuje veliki broj vernika i turista tokom papine posete. Zakup uglavnom traje između dva i tri sata, a pojedini vlasnici nude mogućnost rezervacije celog balkona ili pojedinačnih mesta.

U nekim slučajevima traži se uplata avansa u visini od 50 odsto ukupne cene. Mediji upozoravaju građane na mogućnost prevara prilikom ovakvih neformalnih aranžmana između privatnih lica, preporučujući proveru identiteta oglašivača i oprez pri avansnim uplatama.

Gradske vlasti Barselone najavile su uspostavljanje bezbednosne zone od devet gradskih blokova oko bazilike tokom posete pape Lava XIV, pri čemu će pristup imati samo stanovnici, akreditovani novinari i osobe sa posebnim odobrenjem.

Papa Lav XIV stigao je u višednevnu posetu Španiji, tokom koje će obići prihvatne centre za migrante, obratiti se španskom parlamentu i posetiti baziliku Sagrada Familija u Barseloni. Očekuje se i njegov susret sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi.

Poseta koja će trajati do 12. juna, dolazi na poziv španskog premijera Pedra Sančeza, koji je u više navrata javno podržao papine stavove o miru i migracijama. Sančez je ranije branio poglavara Rimokatoličke crkve od kritika američkog predsednika Donalda Trampa, ocenivši da "dok neki seju ratove, Lav XIV širi mir".

Papa je poslednjih nedelja više puta upozoravao na posledice ratnih sukoba i kritikovao korišćenje religijskog jezika za opravdavanje vojnih intervencija.