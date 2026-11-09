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NBS je objavila novu kursnu listu, prema kojoj će evro od danas vredeti 117,6230 dinara, dok će banke u Srbiji morati da usklade izveštavanje o kamatnim stopama sa dopunjenim uputstvima centralne banke, a poslednji izveštaj po starim pravilima dostave do 17. marta 2027. godine.

U međuvremenu, Fiskalni savet upozorava na promene u strukturi stranih investicija i razloge odlaska pojedinih kompanija iz Srbije. Kao glavne razloge član Saveta Slobodan Minić navodi rast troškova rada, jačanje evra i krizu u evropskoj automobilskoj industriji, uz ocenu da je potrebno više ulagati u domaću privredu i stvarati bolje uslove za poslovanje.

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Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su približili građanima šta sve ovo znači bili su Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS-a i prof.dr Ivan Pajović, ekonomista i član pokreta "MOBA".

Bankarski požar

Prof. dr Pajović je trenutnu situaciju sa bankarskim sistemom u Srbjii opisao kao požar, pa je izneo na koji način možemo da ga ugasimo uz postavljeno pitanje da li u fondu za zaštitu depozita zaista ima 1.200.000.000 evra.

- Ovaj momenat možemo opisati kao požar u kući, pa je prevashodno da se taj požar ugasi. Požari ovog tipa se gase zaštitnim fondovima. Recimo, kada je skandal sa Alta bankom nastao, došlo je do oblika bankarske panike, ljudi su navalili na šaltere banaka, a država ima fond za zaštitu depozita. Jedino možemo da stavimo znak pitanja da li u tom fondu zaista ima milijardu i 200 miliona evra kao što se priča ili nema. Država ima i devizne rezerve, one su namenjene različitim namenama, obezbeđenju uvoza i zaštiti kursa. Ljude zabrinjava blago klizanje kursa, a trenutno nema razloga za paniku.

Povodom generacijskog iskustva sa problematičnim situacijama u vezi novca i nestanka istog, Pajović je rekao da zaduženi građani ipak imaju razloga za brigu.

- Zaduženi građani imaju razloga da se brinu zbog klizanja kursa, to jest zbog para vrednosti dinara, tako bi njihova rata u dinarima porasla. Neću da pravim paniku, ali mogu doći u vrstu ličnog bankrota, odnosno da ne budu u mogućnosti da servisiraju dugove koji su ih preopteretili, pa da ostanu bez nekretnine koju su uzeli. Kada vam na vrata dođu izvršitelji i kažu da pokupite svoje stvari, ja bih to nazvao ličnim bankrotom - rekao je Pajović.

Ibrahimović je analizirao da li kriza u jednoj oblasti, može da prevagne i na druge.

05:02 Ibro Ibrahimović za Kurir: Nadam se da će doći do izmene zakona o izvršiteljima Izvor: Kurir televizija

- Ako pogledamo svet i geopolitiku, nestabilnost je globalna. Ona se prenosi i na male države. Apsolutno se slažem i nadam se da će doći do izmene zakona o izvršiteljima i da oni više neće moći da pokucaju na vrata onima koji imaju jednu nekretninu u kojoj žive i da ćemo uspeti da sačuvamo socijalno ugrožene kategorije. Očekujem da naredni saziv Narodne skupštine promeni zakon izvršiteljima i omogući dostojanstven način da neko ko ima jednu nekretninu ne može da bude izbačen na dosadašnji način.

Bankarski sistem jeste važan za finansijsku stabilnost zemlje, ali i političku stabilnost. NBS je reagovala, sprečila je domino efekat. Možda su načini mogli da budu drugačiji u smislu kontrole štete i da neko vrši nadzor nad Alta bankom. Mislim da je sprečen domino efekat u smislu da građani počnu da povlače svoje depozite i u ostalim bankama, a trenutno nema banke koja može da isplati sve svoje depozite - rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović se proširio temu, pa je nagovestio da nestabilnost tek dolazi, ali da to nije rezervisano samo za tranzitni period vlasti u Srbiji.

- Nestabilna vremena dolaze, ne samo zbog vlasti, pogledajte u svetu, Ameriku i Izrael, Bliski istok, sve se to refleksira na tržišta, pa i u Srbiji. Cene energenata utiču direktno na standard života svih građana, kako u Srbiji, tako i u svetu - izneo je Ibrahimović.

Pajović smatra da bi država trebalo da ima nacionalnu banku koja upravlja platnim prometom kakvu je dosad vršila privatna Alta banka u Srbiji.

- Alta banke je veliki problem, ali i primer, šta ne bi trebalo raditi u državi. Moj stav je da Alta banka nije problem samo ogromne krađe, već vrsta diverzije protiv države. Velika javna preduzeća, počevši od EPS i NIS, su svojim platnim prometom vezani za jednu banku, a oni su političkom voljom ili pritiskom prinuđeni da posluju sa tom bankom. Stavljeno je u ruke jedne banke bomba koja može da raznese celu državu. Moj stav je da država mora da ima svoju državnu banku i da takvim platnim prometom upravlja država, a ne privatna, a naročito ne banka koja je doskoro nastala od menjačnice. Samo pogledajte, ljudi koji daju dozvole za rad bankama, dobro znaju kome daju. Kako nazivam ovu bombu, naravno da su znali kome i šta daju - rekao je Pajović.

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