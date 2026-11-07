Slušaj vest

Najbolje rešenje za budućnost Merkatora S, pod čijom kapom rade Idea, Roda i Merkator, jeste da se poništi ugovor kojim je Davor Macura kupio vlasnički udeo u ovoj kompaniji od hrvatske "Fortenove". Ovo za Kurir kaže potpredsednica TMA, najprestižnije svetske mreže profesionalaca za restrukturiranje kompanija i bivša direktorka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Srbije Ivana Matić.

Ona to argumentuje činjenicom da je prodaja zaključena polovinom oktobra 2026. godine i da je legitimno tražiti raskid.

- Može da se zatraži da Hrvati vrate novac, ali čak i da ne vrate 40 miliona evra, koliko su dobili, manja je šteta nego da se ugasi ova kompanija sa oko 7.000 zaposlenih i usvojenim programom zapošljavanja i osoba sa posebnim potrebama.

Naša sagovornica, jedina neamerikanka u rukovodstvu TMA (Turnaround Management Association), kaže da ne postoji nijedan razlog da Merkator S prestane da radi.

Izmiruju obaveze

- Bez obzira na velike dugove, oni imaju odličan "keš flou" i mogu da namiruju sve obaveze i normalno da rade.

Prema njenim rečima, najveći problem je što je Davor Macura u pritvoru i što se očekuje da ostane iza rešetaka, a u takvim uslovima je prodaja komplikovana.

Neprijateljsko puštanje menica Neke velike kompanije su već pustile menice Merkatoru S, nezvanično saznaje Kurir. Prema našim saznanjima, ova kompanija je uspela da izmiri sve obaveze nastale na ovaj način.

Kada je stečaj Alta banke u pitanju, Ivana Matić kaže da joj je čudno zašto još nije imenovan stečajni upravnik:

Ivana Matić Foto: Fonet

- Otvoreno je pitanje zašto još neko ne upravlja stečajem? Da li je problem što nema dovoljno stručnijih i kompetentnih kadrova? Možda je problem što je među stečajcima mnogo onih sa kupljenim diplomama i poklonjenim licencama. Ili je problem što je Agencija za osiguranje depozita pod ingerencijom Ministarstva finansija, a stečajci pod Ministarstvom privrede?

Sledeći koraci

Ona objašnjava redosled koraka za Alta banku.

- Prvo je potrebno imenovati poverenika, tj. stečajnog upravnika, koji mora hitno da zaštiti imovinu i popiše sve što je u vlasništvu Alte. Mora odmah da se sistematizuju sve transakcije u poslednjih šest meseci kako bi se počelo ulaziti u trag novcu. Zato je zaista neobično zašto još nije imenovan stečajni upravnik.

NBS dozvolila Alti da sama broji pare - Meni je najzanimljivije kako se vršila fizička kontrola novca u Alta banci. Nije mi normalno da je Narodna banka Srbije dozvolila Alta banci da sama broji pare - napominje Ivana Matić.

Za nju je presudno da ta osoba bude kompetentna i da će znati šta da traži. Posebno napominje da je pitanje da li i naša tužilaštva imaju kapacitet da istraže ovaj slučaj:

Davor Macura Foto: R.Z./ATAImages

- Moj je utisak da bi ovaj slučaj bio rešen kad bi se celo Tužilaštvo za organizovani kriminal bavilo ovim slučajem. Ono što je najvažnije za građane, ali i pravna lica, koja su osigurani deponenti, tj. oni koji imaju do 50.000 evra u Alta banci, da prate informacije o isplati i da će u Poštanskoj štedionici uz ličnu kartu moći da podignu svoj novac.

Novi račun za kredite Korisnici kredita Alta banke dužni su da nastave sa izmirivanjem obaveza u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditima koji su zaključeni sa bankom i nakon što je pokrenut stečajni postupak, objavila je danas Alta banka. - Uplate dospelih obaveza prema Alta banci a. d. Beograd u stečaju mogu se izvršiti na dinarski račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42. Potrebno je u pozivu na broj navesti broj partije kredita - objavila je banka na sajtu.

- Za ljude koji imaju potraživanja važno je da imaju dokaz o potraživanjima iz Alte i da uz taj dokument u roku od tri meseca mogu da dobiju svoje novce.

Na kraju, Ivana Matić kaže da modeli namirivanja poverilaca mogu da se uzmu i sa upravljanjem oduzete imovine Duška Šarića.

- Kada je utvrđivanje tokova novca u pitanju, finansijska forenzika može da im uđe u trag osim u slučaju ako su pare otišle u pravcu Rusije ili Kine. Osim ove dve države, sve ostale su države otključane za traženje tokova novca. Za to je potrebna pomoć međunarodnih institucija.