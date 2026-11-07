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Građevinsko zemljište površine 4,25 ari ponuđeno je na prodaju u Moštaničkoj ulici u Sremčici, na teritoriji beogradske opštine Čukarica.

Reč je o placu namenjenom individualnom stanovanju, koji se nalazi u zoni A, podzoni A1. Na parceli je dozvoljena gradnja objekta spratnosti P+1+Pk, odnosno prizemlja, jednog sprata i potkrovlja.

Prema podacima iz oglasa, objavljenom na portalu 4zida.rs, indeks izgrađenosti parcele iznosi 0,60, dok je maksimalni indeks zauzetosti 40 odsto. Ovi urbanistički parametri predstavljaju važne informacije za potencijalne kupce koji planiraju izgradnju porodične kuće.

Nalazi se na ulazu u Sremčicu

Plac se nalazi na oko 900 metara od Beogradske ulice, u blizini semafora na ulazu u Sremčicu, sa desne strane posmatrano iz pravca Železnika.

Jedna od važnih stavki za zainteresovane kupce jeste i pravni status zemljišta - plac je uknjižen, a vlasništvo je 1/1.

Prikladno za porodičnu kuću

Plac se nudi na prodaju za 21.500 evra, odnosno 5.059 evra po aru.

Ova ponuda namenjena je pre svega onima koji traže građevinsko zemljište u Sremčici za izgradnju porodičnog doma, uz unapred definisane urbanističke parametre.