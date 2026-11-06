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Nakon šest godina rada i života u austrijskom Salcburgu, Ivan Mandurić vratio se u rodno Posušje i u njegovoj blizini, na oko 900 metara nadmorske visine, pokrenuo uzgoj goveda, u koji je do sada uložio oko 35.000 evra.

- Kada sam otišao u Austriju, samo sam razmišljao o tome kako ću se vratiti. Gledao sam tamošnje pašnjake i oranice i razmišljao kako ću jednog dana nešto slično imati kod kuće - ispričao je Mandurić, koji ne krije da više nema nameru da odlazi iz rodnog kraja.

- Nema šanse. Nikada više neću otići u tuđinu. Ovde mi je lepo i ovde ću ostati - poručio je.

Svoju poljoprivrednu priču započeo je u februaru ove godine, kada je nabavio telad i počeo samostalno da ih othranjuje. Neka grla bila su stara svega dan ili dva. Kako bi mogao da finansira zahtevan uzgoj, nabavku hrane i uređenje imanja, Mandurić je, uz svakodnevne obaveze na farmi, zadržao i posao u jednoj lokalnoj firmi.

Prisеćajući se početaka i svakodnevnih odricanja, objašnjava koliko je truda bilo potrebno da bi posao zaživeo.

- Ustajao sam u pet ujutru, pripremao mleko, hranio telad, a onda žurio na posao. Posle posla ponovo sam dolazio ovde - ispričao je.

1/9 Vidi galeriju Zarađeni novac u Austriji uložio u poljoprivredu Foto: Youtube

Trenutno brine o dvadesetak mladih grla, ali je svestan da će na ozbiljnije finansijske rezultate i prvo teljenje morati da sačeka najmanje do 2028. godine.

Njegova odluka da uloži novac u poljoprivredu naišla je i na neodobravanje okoline. Pojedini su mu se podsmevali, ubeđivali ga da će propasti i da od njegove zamisli neće biti ništa.

- Govorili su mi da ću propasti, da ću izgubiti novac i da moj posao nema budućnost - priseća se Mandurić.

Ipak, nije odustao od svoje ideje, uprkos sumnjama drugih i teškom fizičkom radu. Odlučio je da posao razvija postepeno i onako kako smatra da je najbolje.

- Ništa ne može preko noći. Potrebni su ulaganje, volja i ljubav. Nisam želeo da kupujem odrasle krave, već da ih sam odgajim onako kako meni odgovara - istakao je.

Odbili mu subvencije, a suša mu dodatno otežala početak

Pokretanje posla donelo mu je i administrativne prepreke. Kada se prijavio za državnu pomoć od 25.000 evra, nije ispunio propisane uslove jer je već bio zaposlen u drugoj firmi. Zbog toga nije mogao da dobije sredstva namenjena mladim poljoprivrednicima.

Takvu odluku smatra nelogičnom, jer mu upravo stalni posao omogućava da finansira nabavku hrane i opreme za stoku dok se farma ne razvije.

Govoreći o sistemu državne pomoći i odbijenoj prijavi, ukazao je na problem sa kojim se suočavaju ljudi koji tek počinju da se bave poljoprivredom.

- Kako da kupim sedam junica ako nemam nikakva primanja? One moraju svakog dana da jedu, treba kupiti žito, seno i sve ostalo - objasnio je.

Dodatne teškoće tokom prve godine poslovanja izazvala je i suša, zbog koje je vodu morao da dovozi cisternama.

Uprkos preprekama, Mandurić već ima jasne planove za budućnost. Želi da izgradi savremenu štalu za 30 krava, pokrene sopstveni brend i počne da proizvodi domaći sir. Svoje imanje razvija na zemlji na kojoj su živeli njegovi preci, zbog čega mu ono predstavlja mnogo više od poslovnog poduhvata.

- Ovde se i umorim i oznojim, ali ovde odmorim mozak. Pod ovim orahom se odmorim - zaključio je Mandurić.