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Montažna garaža na sopstvenom placu nije automatski oslobođena pribavljanja odobrenja. Kada ima status pomoćnog objekta, može se graditi na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova. Ako ne ispunjava uslove za taj režim, može biti potrebna građevinska dozvola. Presudni su namena, položaj i planski uslovi, a ne to što se konstrukcija sklapa.

Ponuda često počinje cenom panela, vrata i montaže, uz napomenu da se garaža postavlja za jedan dan. Međutim, brza isporuka ne rešava pitanje gde objekat sme da stoji. Betonska ploča pripremljena uz ogradu može postati promašeno ulaganje ako na tom mestu nije dozvoljena planirana gradnja.

Zato provera počinje brojem katastarske parcele i katastarskom opštinom, uz dimenzije i skicu planiranog položaja. Projektantu i nadležnoj službi treba pokazati i postojeće objekte na zemljištu. Iz tih podataka utvrđuje se šta se gradi i kojim postupkom, pre naručivanja konstrukcije. Informacija o lokaciji pokazuje planske mogućnosti i ograničenja, ali sama ne predstavlja odobrenje da gradnja počne.

Montažna garaža kao pomoćni objekat: Kada se primenjuje član 145

Zakon o planiranju i izgradnji pomoćni objekat vezuje za funkciju glavnog objekta na istoj parceli. Među primerima su garaže i ostave. Za pomoćne objekte obuhvaćene odgovarajućim pravilnikom predviđeno je rešenje iz člana 145, umesto redovne građevinske dozvole.

Važna je i formulacija zakona: glavni objekat na parceli može biti već sagrađen ili može biti sagrađen. Zato ni prazna parcela sama po sebi ne daje konačan odgovor. Mora se utvrditi da li montažna garaža zaista ima pomoćnu funkciju i da li je takvo rešenje dopušteno planom.

Ako se iza naziva "garaža” krije samostalan poslovni prostor, servis ili objekat drugačije namene, isti postupak se ne podrazumeva. Organ može odbiti zahtev po članu 145 kada utvrdi da je potrebna građevinska dozvola.

Zašto pravilo o nadstrešnici do 20 kvadrata nije dozvola za garažu

Montažna garaža sa zidovima i vratima ne postaje nadstrešnica zato što ima malu površinu. Važeći pravilnik među jednostavnim pomoćnim objektima za koje nije potreban akt navodi nadstrešnice osnove do 20 kvadrata, na parceli sa već sagrađenim glavnim objektom i uz ostale propisane uslove. To nije opšte oslobođenje za sve zatvorene garaže iste veličine.

I za objekat koji jeste obuhvaćen izuzetkom ostaju uslovi drugih propisa. Ne može se zauzeti zaštitni pojas instalacije ili ometati susedni objekat samo uz obrazloženje da odobrenje nije potrebno.

Ni mogućnost demontaže nije dovoljan dokaz da je objekat privremen i izuzet od postupka. Pravna klasifikacija ne određuje se prema tome koliko brzo dobavljač može ponovo da ga rastavi.

Koju dokumentaciju treba pripremiti

Kada se montažna garaža gradi po članu 145, zahtev se podnosi elektronski, kroz objedinjenu proceduru. Potrebni su odgovarajuće pravo na zemljištu, propisana tehnička dokumentacija i dokazi o plaćenim taksama i naknadama. Za ovakav objekat priprema se idejni projekat, uz ostale priloge koje konkretan zahvat zahteva.

Pravilnik o elektronskoj objedinjenoj proceduri uređuje podnošenje i obradu zahteva. U pripremi treba razjasniti potrebu za lokacijskim uslovima i dokumentacijom o upravljanju otpadom od građenja i rušenja, uključujući saglasnost na plan kada je propisana.

Kataloška slika nije idejni projekat. Dokumentacija dobavljača o konstrukciji, opterećenjima i načinu ankerisanja može poslužiti projektantu, ali ne određuje dozvoljeni položaj na vašoj parceli. Ako je zemljište u suvlasništvu, proverava se i potreban pravni osnov; saglasnost izvođača tu ništa ne rešava.

Udaljenost od ograde ne određuje prodavac konstrukcije

Montažna garaža mora se uklopiti u pravila za konkretnu lokaciju. Proveravaju se građevinska linija, udaljenja, zauzetost parcele i visina, ali i pristup vozilom, odvodnjavanje i uslovi zaštite od požara. Zato savet "ostavite metar do komšije” nije pouzdano pravilo za sve placeve.

Vrata ne bi smela da se planiraju bez prostora za prilaz i otvaranje. Krovnu vodu takođe treba rešiti na svojoj parceli, u skladu sa dozvoljenim rešenjem, umesto prepustiti oluk prema susednom dvorištu.

Ako montažna garaža zahteva novi priključak ili dodatnu električnu snagu, to je zasebna provera. Naš tekst o struji i vodi „pored placa” objašnjava zašto blizina mreže ne potvrđuje mogućnost priključenja.

U dogovoru sa dobavljačem treba navesti tačne mere i zahteve za podlogu. Rok isporuke i uslove vraćanja avansa ako planirani položaj ne bude dopušten razjasnite pre uplate, dok konstrukcija još nije izrađena za konkretnu narudžbinu.

Posle rešenja sledi i prijava radova