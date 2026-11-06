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Er Srbija je ostvarila najuspešniji oktobar od osnivanja kompanije, prevezavši 449.986 putnika u redovnom i čarter saobraćaju. Broj putnika na letovima srpske nacionalne avio-kompanije tokom oktobra prvi put je premašio 400.000, što predstavlja rast od 15,5 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Tokom oktobra, sa aerodroma u Beogradu, Nišu i Kraljevu realizovano je 4.607 letova, odnosno 11,9 odsto više nego u oktobru 2025. godine. Istovremeno, prosečna popunjenost putničke kabine dostigla je 84,2 odsto, što je za 4 procentnih poena više nego godinu dana ranije.

- Činjenica da smo tokom prvih deset meseci godine prevezli više od 4,25 miliona putnika govori o tome da Er Srbija nastavlja da beleži najbolje rezultate u svojoj istoriji. Već krajem oktobra dostigli smo 93 odsto ukupnog broja putnika prevezenih tokom cele 2025. godine, kada je Er Srbija opslužila 4,57 miliona putnika. Ostvareni rezultati potvrđuju kontinuirano rastuće interesovanje putnika za letove Er Srbije i uspešnost strategije razvoja naše mreže destinacija. Nastavljamo da unapređujemo povezanost Srbije sa ključnim tržištima, pružajući putnicima još više mogućnosti za direktna putovanja - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Od januara do kraja oktobra realizovano je 44.395 letova, odnosno 6 odsto više nego u istom periodu 2025. godine, dok je prosečna popunjenost putničke kabine iznosila 79,3 odsto, u odnosu na 78,5 odsto prošle godine.

Kao podršku daljem rastu i širenju mreže, Er Srbija je nedavno pustila u prodaju avio-karte za šest novih destinacija koje će biti uvedene tokom letnje sezone 2027. godine. Putnicima će na raspolaganju biti direktni letovi iz Beograda do Kluža u Rumuniji, Kišinjeva u Moldaviji, Helsinkija u Finskoj, Jerevana u Jermeniji, Majamija u Sjedinjenim Američkim Državama i Menorke u Španiji.