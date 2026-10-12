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Er Srbija je u trećem kvartalu 2026. godine ostvarila najbolji rezultat od osnivanja kompanije, prevezavši ukupno 1.737.977 putnika na redovnim i čarter letovima.

Nacionalna avio-kompanija istovremeno je zabeležila i rekordan rezultat za prvih devet meseci godine, sa ukupno 3.800.465 putnika, dok je tokom septembra prevezeno više od pola miliona putnika po prvi put u istoriji kompanije.

U periodu od jula do septembra 2026. godine, Er Srbija je realizovala 16.565 letova, što je za 6,5 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Faktor popunjenosti putničke kabine iznosio je 82,5 odsto.

Najuspešniji septembar u istoriji

Septembar 2026. godine bio je najuspešniji septembar od osnivanja kompanije. Tokom tog meseca Er Srbija je prevezla 536.503 putnika i realizovala 5.146 letova. U odnosu na isti mesec prethodne godine, broj putnika povećan je za 11,7 odsto, dok je faktor popunjenosti putničke kabine dostigao 82,6 odsto.

U prvih devet meseci 2026. godine nacionalna avio-kompanija realizovala je 39.788 letova, odnosno 5,4 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Ukupan broj putnika dostigao je više od 3,8 miliona, što predstavlja povećanje od 5,8 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Jačanje pozicije u svetu

- Rezultati koje ostvarujemo potvrđuju da Er Srbija nastavlja da koristi svoj razvojni potencijal i jača poziciju među vodećim avio-kompanijama u regionu. Tokom ove godine naš razvoj prepoznat je i kroz značajna međunarodna priznanja, među kojima su drugo mesto među najboljim avio-kompanijama Istočne Evrope prema Skajtreksu i priznanje Lider na avio-tržištu u okviru ATW nagrada. Takva priznanja, zajedno sa rekordnim operativnim i komercijalnim rezultatima, potvrđuju da se nalazimo na dobrom putu i daju nam dodatni podsticaj za dalji razvoj kompanije. Nastavićemo da unapređujemo mrežu destinacija, kvalitet usluge i povezanost Srbije sa ključnim tržištima, kako bismo putnicima ponudili još više mogućnosti za putovanja i još bolje iskustvo tokom svakog leta - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Među najpopularnijim destinacijama Er Srbije u trećem kvartalu 2026. godine našli su se Tivat, Podgorica i Ljubljana u regionu, Cirih, Pariz, Beč, Frankfurt, London, Barselona, Milano i Amsterdam u zapadnoj Evropi, kao i Larnaka, Istanbul i Atina u široj evromediteranskoj zoni, dok je najveću potražnju među dugolinijskim destinacijama zabeležio Njujork.