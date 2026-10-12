Rekordan treći kvartal Er Srbije: Preveženo više od 1.700.000 putnika, ukupan broj veći od 3.800.000
- Er Srbija je u trećem kvartalu 2026. prevezla 1.737.977 putnika, što je najbolji rezultat od osnivanja kompanije.
- U prvih devet meseci godine nacionalna avio-kompanija prevezla je 3.800.465 putnika i ostvarila rekordnih 39.788 letova.
- Septembar je bio najuspešniji u istoriji Er Srbije, sa 536.503 putnika i faktorom popunjenosti kabine od 82,6 odsto.
Er Srbija je u trećem kvartalu 2026. godine ostvarila najbolji rezultat od osnivanja kompanije, prevezavši ukupno 1.737.977 putnika na redovnim i čarter letovima.
Nacionalna avio-kompanija istovremeno je zabeležila i rekordan rezultat za prvih devet meseci godine, sa ukupno 3.800.465 putnika, dok je tokom septembra prevezeno više od pola miliona putnika po prvi put u istoriji kompanije.
U periodu od jula do septembra 2026. godine, Er Srbija je realizovala 16.565 letova, što je za 6,5 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Faktor popunjenosti putničke kabine iznosio je 82,5 odsto.
Najuspešniji septembar u istoriji
Septembar 2026. godine bio je najuspešniji septembar od osnivanja kompanije. Tokom tog meseca Er Srbija je prevezla 536.503 putnika i realizovala 5.146 letova. U odnosu na isti mesec prethodne godine, broj putnika povećan je za 11,7 odsto, dok je faktor popunjenosti putničke kabine dostigao 82,6 odsto.
U prvih devet meseci 2026. godine nacionalna avio-kompanija realizovala je 39.788 letova, odnosno 5,4 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Ukupan broj putnika dostigao je više od 3,8 miliona, što predstavlja povećanje od 5,8 odsto u odnosu na prošlu godinu.
Jačanje pozicije u svetu
- Rezultati koje ostvarujemo potvrđuju da Er Srbija nastavlja da koristi svoj razvojni potencijal i jača poziciju među vodećim avio-kompanijama u regionu. Tokom ove godine naš razvoj prepoznat je i kroz značajna međunarodna priznanja, među kojima su drugo mesto među najboljim avio-kompanijama Istočne Evrope prema Skajtreksu i priznanje Lider na avio-tržištu u okviru ATW nagrada. Takva priznanja, zajedno sa rekordnim operativnim i komercijalnim rezultatima, potvrđuju da se nalazimo na dobrom putu i daju nam dodatni podsticaj za dalji razvoj kompanije. Nastavićemo da unapređujemo mrežu destinacija, kvalitet usluge i povezanost Srbije sa ključnim tržištima, kako bismo putnicima ponudili još više mogućnosti za putovanja i još bolje iskustvo tokom svakog leta - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.
Među najpopularnijim destinacijama Er Srbije u trećem kvartalu 2026. godine našli su se Tivat, Podgorica i Ljubljana u regionu, Cirih, Pariz, Beč, Frankfurt, London, Barselona, Milano i Amsterdam u zapadnoj Evropi, kao i Larnaka, Istanbul i Atina u široj evromediteranskoj zoni, dok je najveću potražnju među dugolinijskim destinacijama zabeležio Njujork.
Biznis Kurir