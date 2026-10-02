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Avion Er Srbije erbas A320 registarskih oznaka YU-APS, danas je pretrpeo oštećenje na vrhu desnog krila tokom manevrisanja na platformi aerodroma Pariz Šarl de Gol. Do oštećenja je došlo nakon kontakta sa šarkletom aviona kompanije easyJet.

U trenutku incidenta, avion Er Srbije se nalazio na manevarskoj površini, propisno zaustavljen i čekao dalja uputstva aerodromske kontrole letenja.

U incidentu nije bilo povređenih. Putnici i članovi posade Er Srbije su bezbedni.

Nakon incidenta, avion je upućen na detaljan tehnički pregled. Er Srbija je u kontaktu sa nadležnim službama aerodroma i drugim relevantnim stranama, a u toku je utvrđivanje svih okolnosti incidenta.

Više informacija o eventualnom uticaju na planirani red letenja biće poznato nakon završetka tehničkog pregleda aviona.