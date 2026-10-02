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Asocijacija svetskih trgovinskih centara (World Trade Centers Association® – WTCA®), međunarodna trgovinska organizacija koja povezuje više od 300 lokacija Svetskih trgovinskih centara u gotovo 100 zemalja i teritorija širom sveta, objavila je saopštenje o preseljenju svoje uprave u objekat One World Trade Center u finansijskom distriktu Menhetna, čime se uspostavlja matična kuća Asocijacije na jednoj od najprepoznatljivijih adresa za međunarodno poslovanje i trgovinu.

Ovim potezom WTCA se prvi put nakon 25 godina vraća na lokaciju Svetskog trgovinskog centra, što čini važnu prekretnicu za organizaciju osnovanu u Njujorku 1969. godine. Iz novog sedišta, smeštenog na 46. spratu nebodera One World Trade Center, WTCA će nastaviti da ostvaruje svoju misiju „Povezivanje poslovanja. Globalno.“

Nove prostorije

Novo sedište predstavlja spoj tradicionalnih korena WTCA u Njujorku i sve šireg karaktera njenog delovanja u svetu. Iz novih prostorija, Asocijacija će nastaviti da podržava svoje članice u povezivanju sa svetskim tržištima, stvaranju mogućnosti za međunarodnu trgovinu i investicije, kao i da bude globalna platforma za okupljanje članica, partnera i poslovnih lidera iz celog sveta.

„Povratak našeg globalnog sedišta u One World Trade Center predstavlja simboličan povratak, ali i važnu prekretnicu za WTCA i dalji razvoj kao globalne organizacije“, izjavio je John E. Drew, predsednik Upravnog odbora WTCA. „Njujork je dom WTCA od osnivanja pre više od pet decenija, a danas naša mreža obuhvata gotovo 100 zemalja i teritorija širom sveta. Ovaj novi prostor pruža nam dinamično okruženje i globalno prepoznatljivu adresu sa koje povezujemo članice i partnere iz različitih delova sveta, dok nastavljamo da gradimo veze koje podržavaju trgovinu, investicije i ekonomski razvoj.“

Svetski trgovinski centar Foto: OneWTC

WTCA sada zauzima prostor Suite 46C, kancelariju površine oko 240 m2, na 46. spratu zgrade One World Trade Center. Prostor obuhvata privatne kancelarije, konferencijsku salu, prijemni deo i kuhinjski prostor, kao i otvoreni radni prostor namenjen svakodnevnoj saradnji. Pogled na reku Hadson i Menhetn dodatno upotpunjuje ambijent kancelarije, koja je osmišljena tako da podrži rad WTCA tima u Njujorku, ali i aktivnosti sa članicama, partnerima i drugim zainteresovanim stranama iz globalne mreže.

Centar međunarodnog poslovanja

Novo sedište dodatno jača ulogu Njujorka kao mesta okupljanja globalne WTCA mreže i potvrđuje značaj ovog grada kao jednog od centara međunarodne trgovine i poslovanja. Kroz svoju mrežu, događaje i programe, WTCA povezuje poslovne lidere, organizacije za ekonomski razvoj i kompanije povezane sa WTC mrežom, omogućavajući razmenu tržišnih informacija, razvoj prekograničnih partnerstava i prepoznavanje novih prilika za trgovinu i investicije.

Kao zakupac objekta, WTCA i njeni gosti imaće pristup prostoru Well& by Durst, površine 2.323 m2, na 64. spratu zgrade One World Trade Center. Ovaj prostor uključuje panoramski lobi, kafe, kao i 929 m2 fleksibilnog prostora za sastanke, konferencije i događaje, stvarajući savremeno poslovno i društveno okruženje koje podstiče kreativnost, saradnju i povezivanje. Pristup ovom prostoru dodatno će unaprediti mogućnosti WTCA da u svom novom globalnom sedištu organizuje okupljanja i prijeme međunarodnih delegacija.

„Odluka Asocijacije svetskih trgovinskih centara da svoje globalno sedište uspostavi u One World Trade Center prirodno se uklapa sa međunarodnim dometom organizacije i njenom misijom unapređenja poslovnih i trgovinskih odnosa širom sveta. Radujemo se što ćemo ih ugostiti na adresi koja je prepoznata širom sveta“, izjavila je Jody Durst, predsednica organizacije The Durst Organization.

Objekat One World Trade Center razvijen je kroz javno-privatno partnerstvo između Luke Njujorka i Nju Džersija (The Port Authority of New York and New Jersey) i organizacije The Durst Organization.

„Više od dve decenije, Luka Njujork ulaže u obnovu Svetskog trgovinskog centra kao prostora koji podstiče ekonomski razvoj i povezuje poslovanje, kulturu i zajednicu u srcu Donjeg Menhetna,“ izjavila je Jolene Yeats, direktorka Svetskog trgovinskog centra pri Port Authority of New York and New Jersey. „Povratak Asocijacije svetskih trgovinskih centara na lokaciju njenog prvobitnog sedišta predstavlja još jedan važan korak u ostvarivanju te vizije. Ne postoji prikladnije mesto za misiju organizacije koja gradi nove mostove i stvara nove veze.“

Preseljenje kancelarije WTCA dolazi 25 godina nakon što je Asocijacija poslednji put imala sedište na 77. spratu severnog tornja prvobitnog Svetskog trgovinskog centra. Iako ovaj povratak ima snažan istorijski značaj, novo sedište pre svega ima izrazito vizionarsku ulogu, pružajući WTCA trajnu globalnu bazu za rad mreže koja danas obuhvata gotovo 100 zemalja i teritorija. Kroz svoju globalnu mrežu, WTCA predstavlja međunarodni ekosistem poslovanja, zajednice i povezivanja, omogućujući kompanijama da pristupe novim tržištima i podržavajući razvoj trgovine i investicija širom sveta.