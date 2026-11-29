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Prosečna neto zarada u Srbiji ovog septembra iznosila je 119.335 dinara, ali je polovina zaposlenih primala manje od 94.829 dinara. Istovremeno, prema proceni Centra za politike emancipacije, za dostojanstven život potrebno je gotovo 155.000 dinara mesečno. Ovi podaci otvaraju važno pitanje: koliko novca zaposlenima zaista ostane kada plate sve neophodne troškove?

Plata, naime, nije samo iznos na obračunskom listiću. Ona određuje da li čovek može da ode kod zubara, zameni dotrajale cipele, priušti nekoliko dana odmora ili bez straha dočeka neplanirani trošak. Upravo između statističkog rasta zarada i svakodnevnih mogućnosti građana nalazi se razlika između onoga što pokazuju ekonomski pokazatelji i onoga što ljudi osećaju u svom kućnom budžetu.

Razlika između prosečne i medijalne zarade nije samo statistička zanimljivost. Visoke plate jednog dela zaposlenih podižu prosek, ali ne znače da većina prima toliko. Ipak, slika nije potpuno jednostrana. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u periodu od januara do septembra 2026. realno je porasla za 8,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine. U septembru je, u poređenju sa istim mesecom 2025, zabeležen realni rast od pet odsto.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Dr Veljko M. Mijušković s Ekonomskog fakulteta u Beogradu objašnjava da prosečna zarada može realno da raste, dok deo građana istovremeno živi sve teže.

- Realan rast prosečne zarade znači da je ona rasla brže od opšteg nivoa cena. Pojedinačno domaćinstvo, međutim, taj rast oseća kroz sopstvenu platu i račune. Ako nekome plata poraste manje od proseka, a hrana, stanarina i računi, koji mu uzimaju najveći deo budžeta, poskupe više od opšteg nivoa cena, njemu posle osnovnih troškova može ostati manje novca nego ranije. U takvoj situaciji pad kupovne moći tog domaćinstva je stvaran. Pritom, usporavanje inflacije znači da cene u proseku rastu sporije, pa ranija poskupljenja i dalje opterećuju kućni budžet - ističe Mijušković.

On dodaje da medijalna zarada pruža bolji uvid u primanja tipičnog zaposlenog.

- To je iznos od kojeg polovina zaposlenih obuhvaćenih statistikom prima manje ili jednako, a druga polovina više ili jednako. Kada je prosek znatno iznad medijalne, više zarade na vrhu raspodele podižu prosek iznad iznosa koji prima zaposleni na sredini. Za procenu životnog standarda važno je pogledati i raspoloživi dohodak celog domaćinstva. Ista plata ima različitu kupovnu moć za osobu koja živi u sopstvenom stanu i za osobu koja od nje plaća kiriju i izdržava decu - objašnjava on.

Prosečna korpa veća od 111.000 dinara

Kada se zarade uporede sa troškovima života, razlika između statistike i svakodnevne realnosti postaje još vidljivija. Prema poslednjem dostupnom obračunu Ministarstva trgovine, prosečna potrošačka korpa u julu 2026. koštala je 111.031 dinar, dok je vrednost minimalne korpe bila 57.286 dinara.

Kako da uštedite više novca na kraju meseca Foto: Malin Wunderlich / AFP / Profimedia

Za pokriće prosečne korpe bilo je potrebno 0,91 prosečne zarade, računajući neto platu od 121.346 dinara, koliko je iznosila u tom mesecu. Međutim, ova računica zasniva se na prosečnoj, a ne na medijalnoj zaradi koju prima polovina zaposlenih. Za njih prosečna potrošačka korpa predstavlja ozbiljan finansijski izazov, a čak i kada podmire troškove hrane i druge osnovne potrebe, ostaje pitanje koliko novca imaju za odeću, lekove, školovanje dece, popravke u domaćinstvu i nepredviđene izdatke.

Minimalna plata ne garantuje dostojanstven život

Koliko je težak položaj zaposlenih sa najnižim primanjima pokazuje i minimalna zarada. Minimalna cena rada u 2026. godini iznosi 371 dinar po radnom satu, pa mesečna zarada zavisi od broja radnih sati i u proseku se kreće oko 65.000 dinara. Iako je taj iznos veći od vrednosti minimalne potrošačke korpe, to ne znači da jedan zaposleni može samostalno da podmiri sve potrebe domaćinstva.

Prema obračunu Centra za politike emancipacije, plata za život u Srbiji u 2026. godini iznosi 154.740 dinara. U taj iznos uračunati su hrana, stanovanje, komunalije, zdravstvena zaštita, obrazovanje, prevoz, odeća i obuća, ali i minimalna mogućnost štednje.

Između prosečne zarade od 119.335 dinara i procenjene plate za život postoji razlika veća od 35.000 dinara. Medijalna zarada manja je od tog iznosa za gotovo 60.000 dinara, dok minimalna zarada pokriva tek oko 42 odsto procenjenog iznosa potrebnog za dostojanstven život.

Rast privrede ne znači automatski i veću sigurnost građana

Koliko rast BDP-a i prosečnih zarada zaista govori o ekonomskom napretku, pitanje je na koje Mijušković ukazuje kroz nekoliko važnih pokazatelja.

- Rast BDP-a pokazuje da privreda proizvodi više, a rast prosečne realne zarade da je porasla kupovna moć prosečne plate. Koliko je taj napredak široko rasprostranjen pokazuju i kretanje realnog dohotka domaćinstava sa nižim primanjima, stopa rizika od siromaštva i udeo ljudi koji teško podmiruju redovne troškove ili ne mogu da pokriju nepredviđeni izdatak. Za građane je praktično merilo napretka koliko im od primanja ostane kada plate hranu, stanovanje, režije i prevoz. Ako im i dalje svaki neplanirani trošak remeti kućni budžet, rast privrede se još nije pretočio u veću finansijsku sigurnost tog domaćinstva - objašnjava on.

To je jedan od najvažnijih pokazatelja položaja zaposlenih: nije dovoljno imati posao i redovnu platu ako ona ne omogućava podmirivanje osnovnih potreba bez stalnog odricanja.