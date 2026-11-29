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Penzija stigla, a sada je na redu kalkulisanje i potrošnja. Vranjski penzioneri u razgovoru za Kurir otkrivaju na šta je troše, šta su im prioriteti, i na šta bi oni najradije potrošili penziju ….

- Kada sam otišao u penziju komšije su se šalile na moj račun da sam "penzioner pripravnik“. Sada je penzionerski staž od tri godine učinio svoje. Zna se finansijska konstrukcija. Od penzije izdvajate za struju, telefon, kablovsku, internet. Potrošnja vode, komunalije i tako suma sumare uz račune za mobilne telefone u letnjem periodu obavezna cifra za plaćanje "mesečnih dažbina“ iznosi od 14 do 15. 000. Zimi je situacija drugačija na ime računa potroši se i više para, iznos može biti i dupliran, jer sa grejnim telom toplotnom pumpom, koju smo ugradili pre tri godine račun za struju zimi bude veći za 10.000 do 15.000 dinara od onoga koji plaćamo leti. Iznos zavisi od zime i "debelog minusa - kaže penzioner Slobodan Stamenković (68).

Ne štede na unucima

Njegova supruga napominje da od penzije ove zime očekuje i novu veš mašinu zbog dotrajalosti stare.

- Ako se penzioner složi s tim. Moj suprug voli da unuke iznenadimo, obradujemo lepim i skupim poklonom tu ne štedimo uopšte, a pored toga odvajamo od penzije i za letovanje. Volim da priuštim sebi i po neki novi komad odeće, kozmetiku, dobre čizme, odlazak na kafu sa prijateljicama. Dobro je da nekad kupite i ono što niste planirali. I da, zaboravila sam odlazak u igraonicu kada okupimo unuke, njih je troje. Tu je potrošnja najslađa dva sata boravka uz sokiće i kafu za baku i dedu iznese oko 6.000 dinara - napominje njegova supruga.

Foto: Kurir/T.S.

Njihove komšije Stefanovići ističu da vole putovanja i kad god mogu provedu vikend van Vranja.

- Obavezna mesečna potrošnja je izmirivanje računa, odlazak u nabavku. Volimo da odemo vikendom u banju, ili etno selo. Pare od penzije najradije bi potrošili na putovanja i obilazak mesta gde nismo bili, u Srbiji, a i van nje. Nije loše ponekad otići i na ručak u restoran. Za nas žene zadovoljstvo je tretman kod manikira, kozmetičara, frizera bez obzira na godine. Volim da promenim nešto u kući neki komad nameštaja, ili da renoviram prostor to mi pričinjava zadovoljstvo. Lepo je videti negovanu i zadovoljnu ženu penzionerku. Radost čine male stvari i tu godine nisu važne već dubina džepa žargonski rečeno - navodi Dragica (67).

Foto: Kurir/T.S.

Njen suprug Jovan (67) voli putovanja i odlazak kod kumova i rođaka koji žive van Vranja.

- Volim da se češće viđam sa kumovima i rođacima. I u ovim godinama priželjkujem planinarenje i skijanje, ali sad sam mnogo oprezniji nego ranijih godina. Tu bi najradije potrošio penziju, naravno kad izmirim obavezne mesečne troškove - objašnjava Jovan.

I Stamenkovići i Stefanovići od penzija svakog meseca obraduju unuke. Kažu da im je to najveće zadovoljstvo i da je radost unuka, za njih eliksir mladosti.