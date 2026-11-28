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Potrošači u Sjedinjenim Američkim Državama potrošili su 13,1 milijardu dolara na internet kupovinu tokom Crnog petka, što je za 11,1 odsto više nego prethodne godine, a najveća potražnja zabeležena je za elektronikom i igračkama, pokazuju podaci kompanije "Adobe Analytics".

Ostvarena potrošnja premašila je početnu prognozu kompanije, koja je očekivala da će Amerikanci tokom jednog od najvažnijih dana praznične kupovine potrošiti oko 12,9 milijardi dolara, navodi Rojters.

Trgovci su ponudili značajne popuste na odeću i kućne aparate kako bi privukli kupce koji se suočavaju sa posledicama inflacije i visokim cenama goriva.

Ovogodišnju prazničnu sezonu kupovine obeležava nastojanje potrošača da što bolje rasporede kućne budžete, koristeći popuste i veštačku inteligenciju za pažljivo poređenje cena.

Sve više kupaca koristi i opciju "kupi sada, plati kasnije", za koju "Adobe Analytics" očekuje da će doprineti internet potrošnji od 1,09 milijardi dolara tokom Sajber ponedeljka, što je rast od 5,3 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Pored elektronike i opreme za video-igre, kupci su tokom Crnog petka iskoristili popuste i za nabavku osnovnih proizvoda, uključujući sredstva za čišćenje domaćinstva, proizvode za kućne ljubimce i artikle za ličnu higijenu, navodi se u izveštaju kompanije "Adobe".

Petodnevna praznična kupovina, koju trgovci nazivaju BFCM, prema početnim rezultatima, dobro je počela u internet prodaji, dok je situacija u fizičkim prodavnicama manje jasna.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Podaci kompanije "Adobe Analytics" pokazuju da je internet prodaja na Dan zahvalnosti, koji prethodi Crnom petku, porasla za 10,4 odsto i dostigla rekordnih 7,1 milijardu dolara.

Kompanija predviđa da će potrošači tokom današnjeg dana potrošiti 6,1 milijardu dolara na internet kupovinu, u nedelju 6,4 milijarde, a tokom Sajber ponedeljka 15,1 milijardu dolara.

Očekuje se da će ukupna internet potrošnja tokom petodnevnog perioda od Dana zahvalnosti do Sajber ponedeljka dostići 47,5 milijardi dolara, što bi predstavljalo rast od 7,4 odsto u odnosu na 2025. godinu.

Prema procenama "Adobe Analyticsa", potrošnja tokom tih pet dana činiće 17,3 odsto ukupne internet prodaje u novembru i decembru.

Ispred prodavnica lanca "Targe"“ kupci su čekali još pre zore kako bi dobili poklon-kartice, dok je tržni centar "Mall of America" u američkoj saveznoj državi Minesota privukao 15.000 posetilaca u prvom satu nakon otvaranja, u sedam časova ujutru.

Prema pisanju Forbsa, brojni trgovinski objekti i tržni centri prijavili su veći broj posetilaca tokom jutra nego prošle godine, što pokazuje da Crni petak i dalje ima značajno mesto u američkoj potrošačkoj tradiciji.

Ipak, podaci kompanije "PassBy", koja koristi platformu za praćenje ponašanja potrošača zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, pokazuju da je ukupan broj poseta prodavnicama širom SAD tokom Crnog petka bio nešto više od dva odsto manji nego prethodne godine, prema podacima prikupljenim do 23.30 časova po istočnoameričkom vremenu.

To ukazuje na mogućnost da jednostavnija internet kupovina, uz pomoć veštačke inteligencije, utiče na posećenost fizičkih prodavnica.

Istraživanja o prazničnoj kupovini prethodno su ukazivala da bi potrošači tokom ovog vikenda mogli češće nego ranije da odlaze u prodavnice, pri čemu je Crni petak označen kao najpopularniji dan za kupovinu u fizičkim objektima.

Međutim, činjenica da trgovci nude iste popuste i na internetu i u prodavnicama, kao i kontinuirani rast udela internet prodaje, menja tradicionalnu sliku Crnog petka, kada su velike gužve u tržnim centrima nekada bile njegov prepoznatljiv simbol.

Uticaj ovog dana dodatno je oslabljen time što trgovci sve češće počinju da nude praznične popuste već početkom novembra, pa čak i u oktobru, napominje Forbs.

Kit Dželinek iz međunarodne konsultantske kompanije "Ankura" ocenio je da Crni petak gubi deo značaja kao pojedinačni događaj, jer su se akcije i popusti rasporedili tokom oktobra i novembra.

On je naveo da su stručnjaci kompanije "Ankura", koji su tokom Crnog petka obilazili tržne centre, autlet prodavnice i samostalne trgovinske objekte, primetili da su trgovci uglavnom nudili opšte popuste na čitav asortiman.

Takve akcije su, prema njegovim rečima, manje rizične za trgovce, ali ne privlače veliki broj kupaca kao nekadašnje posebne ponude za ograničene količine proizvoda, koje su podsticale potrošače da dolaze u prodavnice pre otvaranja.