Slušaj vest

Nemački proizvođač automobila Mercedes-Benc pokreće novi program dobrovoljnog odlaska zaposlenih iz administracije i sektora razvoja, nudeći pojedinim radnicima otpremnine od nekoliko stotina hiljada evra, a inženjeri bi mogli da dobiju i više od 400.000 evra, objavio je danas Špigel.

Prema podacima iz interne komunikacije kompanije, program će početi u decembru i trajati deset meseci, do 30. septembra 2027. godine, a ponuda će biti upućena za više od 30.000 zaposlenih.

Program obuhvata administrativne radnike, poslovođe, vođe timova i rukovodioce sektora, a prvi put će biti ponuđen i rukovodiocima višeg nivoa.

Uslov je da zaposleni do 1. decembra imaju najmanje tri godine radnog staža u kompaniji.

Kompanija će zadržati uslove iz prethodnog programa, a visina otpremnine zavisiće od starosti zaposlenog i dužine radnog staža.

Zaposleni do 39 godina dobiće osnovni iznos od 17.500 evra, uz dodatnih 18 bruto mesečnih zarada nakon 13 godina rada u kompaniji.

Za radnike između 40 i 56 godina iznos će zavisiti od starosti. Tako bi zaposleni od 52 godine mogao da dobije 22.500 evra osnovne otpremnine i dodatnih 40 bruto mesečnih zarada.

Zaposlenima starijim od 57 godina ponuđena je mogućnost prevremenog penzionisanja, uz najmanje 25.000 evra, dok oni koji se odluče za postepeni prelazak u penziju mogu da dobiju dodatnih 5.000 do 15.000 evra.

Radnici stariji od 63 godine dobiće fiksnu otpremninu od 25.000 evra, pod uslovom da im je do penzionisanja ostalo najmanje godinu dana.

Poseban podsticaj predviđen je za zaposlene koji odluku o odlasku donesu do kraja marta 2027. godine. Oni će dobiti dodatnu premiju od 10 odsto na iznos otpremnine, a ona neće biti manja od 17.500 evra.

Prema proračunu nemačkog lista Handelsblat, inženjer star 52 godine u pokrajini Baden-Virtemberg mogao bi da dobije između 274.000 i 340.000 evra, dok bi sa dodatnom premijom iznos mogao da dostigne između 339.000 i 422.000 evra.

Mercedes je tokom 2025. godine za otpremnine izdvojio 1,6 milijardi evra, dok je u prvih devet meseci ove godine za te namene potrošio 405 miliona evra.

Uprava kompanije očekuje da će se troškovi programa u naredne dve godine nadoknaditi kroz smanjenje izdataka za zaposlene. Tokom prethodnog programa, koji je trajao od aprila 2025. do marta 2026. godine, kompaniju je napustilo oko 5.500 radnika.

Finansijski direktor Mercedesa Harald Vilhelm ocenio je da je novi program atraktivan i socijalno pravedan, ali nije izneo konkretan cilj u pogledu broja zaposlenih koji bi trebalo da napuste kompaniju, navodi nemački list.