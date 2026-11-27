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Penzije u Nemačkoj nisu na zavidnom nivou

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Vlada Hrvatske je na poslednjoj sednici u drugo čitanje u Sabor uputila konačni predlog izmena Zakona o pravima iz penzijskog osiguranja aktivnih vojnih lica, policijskih službenika i ovlašćenih službenih lica. Predloženim izmenama predviđa se potpuno ukidanje progresivnog umanjenja penzija, koje trenutno iznosi od osam do 20 odsto.

Kako su se do sada umanjivale penzije?

Progresivno umanjenje uvedeno je 1. januara 2002. godine, a njegova visina zavisila je od iznosa penzije.

Prema važećem zakonu, umanjenje se obračunava po sledećim kategorijama:

Za penzije od 331,81 do 398,17 evra umanjenje iznosi osam odsto.

Za iznose od 398,18 do 530,89 evra primenjuje se umanjenje od 12 odsto.

Za penzije od 530,90 do 663,61 evro umanjenje iznosi 16 odsto.

Za penzije od 663,62 evra i više primenjuje se umanjenje od 20 odsto.

Istovremeno postoji zaštitni mehanizam prema kojem tako umanjena penzija ne može biti niža od iznosa penzije utvrđenog prema opštim propisima o penzijskom osiguranju.

Ukidanjem člana 9.a Zakona prestalo bi da se primenjuje navedeno umanjenje.

To, međutim, ne znači da će svim korisnicima penzije biti povećane za 20 odsto, s obzirom na to da se umanjenje do sada obračunavalo progresivno, na pojedine delove penzije.

Prosečna penzija iznosi oko 1.000 evra

Prema podacima Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje iz jula 2026. godine, bilo je 33.827 korisnika penzija ostvarenih prema ovom zakonu i povezanim ranijim propisima, uključujući i radnike angažovane na poslovima razminiranja.

Njihova prosečna mesečna penzija iznosila je 1.000,87 evra, uz prosečno ostvaren penzijski staž od 33 godine i šest meseci.

Navedeni broj predstavlja ukupan broj korisnika tih penzija, a ne nužno broj osoba kojima će ukidanje umanjenja doneti povećanje.

HZMO će ponovo obračunati penzije bez podnošenja zahteva

Korisnicima kojima su penzije umanjene prema dosadašnjim zakonskim odredbama Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje ponovo će utvrditi iznose penzija, bez primene umanjenja.

Prema prelaznim odredbama, HZMO će novi obračun izvršiti po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rešenja, najkasnije u roku od šest meseci.

Povećani iznos penzije pripadao bi korisnicima od 1. januara 2027. godine, bez obzira na to kada će tokom predviđenog roka biti završen ponovni obračun.

Za izmene zakona dodatnih 100 miliona evra

Za sprovođenje svih predloženih izmena zakona procenjuje se povećanje budžetskih rashoda za 27 miliona evra u 2027. godini, 34,2 miliona evra u 2028. i 38,8 miliona evra u 2029. godini.

Ukupni dodatni izdaci u trogodišnjem periodu iznosili bi 100 miliona evra. Ova procena obuhvata sve izmene zakona, a ne samo ukidanje umanjenja penzija.

Konačni predlog objavljen je u materijalima sa 229. sednice Vlade Hrvatske, pod tačkom četiri.