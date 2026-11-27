Pronađene opasna bakterija u mesu: Hitno se povlače ovi proizvodi, na spisku pet velikih trgovačkih lanaca u Nemačkoj
- Berschneider GmbH povlači više mesnih proizvoda zbog salmonele, a sporni artikli prodavali su se u Lidlu, Edeki, Netu, Kauflandu, Peni, Normi i Globusu.
- Kupcima se savetuje da ne konzumiraju proizvode i da provere naziv, seriju i rok trajanja, jer se povlačenje odnosi samo na tačno navedene artikle.
Proizvodi zaraženi opasnom bakterijom salmonelom prodavali su se u Lidlu, Edeki, Netu, Kauflandu, Peni, Normi i Globusu. Nemački proizvođač Berschneider GmbH pokrenuo je povlačenje više mesnih proizvoda iz prodaje. Kupcima se savetuje da ih ne konzumiraju.
Nemački proizvođač Berschneider GmbH pokrenuo je opsežnu akciju povlačenja proizvoda od mesa živine nakon što je u nekoliko proizvoda otkrivena salmonela. Povlačenje obuhvata različite vrste dimljenih i soljenih guščjih i pačjih prsa koja su se prodavala u gotovo svim velikim trgovinskim lancima u Nemačkoj.
Među prodavnicama u kojima su se nalazili sporni proizvodi su Lidl, Edeka, Marktkauf, Netto, Kaufland, Penny, Norma i Globus.
Kupci bi trebalo da provere naziv proizvoda, broj serije i rok trajanja, jer se povlačenje odnosi isključivo na artikle sa tačno navedenim oznakama.
Koji su proizvodi obuhvaćeni povlačenjem?
Lidl
Iz prodaje se povlače sirova, soljena i blago dimljena guščja prsa Deluxe, dimljena na bukovom drvetu.
Pakovanje: 80 grama
Rok trajanja: 10. decembar 2026.
Serija: 40897
Identifikaciona oznaka: DE EV 1279 EU
Proizvod se prodavao u Lidlovim prodavnicama u saveznim pokrajinama Baden-Virtemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hesen, Meklenburg-Zapadna Pomeranija, Donja Saksonija, Severna Rajna-Vestfalija, Rajna-Palatinat, Saksonija, Saksonija-Anhalt, Šlezvig-Holštajn i Tiringija.
Edeka i Marktkauf
Povlačenje obuhvata dva proizvoda robne marke Berschneider:
Dimljena guščja prsa
Pakovanje: 300 grama
Serija: 40946
Rokovi trajanja: 10, 11, 12. i 13. decembar 2026.
Dimljena pačja prsa
Pakovanje: 80 grama
Serija: 40248
Rok trajanja: 11. decembar 2026.
Netto
U prodavnicama ovog lanca povlače se sledeći proizvodi marke Berschneider:
Dimljena guščja prsa
Pakovanje: 80 grama
Serija: 40946
Rokovi trajanja: 16. i 17. decembar 2026.
Dimljena pačja prsa
Pakovanje: 80 grama
Serija: 40248
Rok trajanja: 11. decembar 2026.
Kaufland
Povlačenje se odnosi na dimljena pačja prsa marke Berschneider.
Pakovanje: 80 grama
Serija: 40248
Rok trajanja: 11. decembar 2026.
Penny
Iz prodaje se povlače pačja prsa robne marke Best Moments, soljena i dimljena.
Pakovanje: 80 grama
Rok trajanja: 11. decembar 2026.
Serija: 119263
EAN oznaka: 27255070
Proizvod je bio dostupan u Penny prodavnicama u saveznim pokrajinama Bavarska, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesen, Meklenburg-Zapadna Pomeranija, Donja Saksonija, Severna Rajna-Vestfalija, Rajna-Palatinat, Saksonija i Saksonija-Anhalt.
Norma
Povlačenje se odnosi na dva proizvoda robne marke Finest Gourmet:
Dimljena guščja prsa
Pakovanje: 80 grama
Serija: 40897
Rok trajanja: 10. decembar 2026.
Dimljena pačja prsa
Pakovanje: 80 grama
Serija: 40248
Rokovi trajanja: 11. i 12. decembar 2026.
Globus
Iz prodaje se povlače dimljena pačja prsa marke Berschneider.
Pakovanje: 80 grama
Serija: 40248
Rok trajanja: 12. decembar 2026.
Kupcima se savetuje da ne konzumiraju proizvode
Proizvođač i nadležne službe izričito upozoravaju potrošače da ne jedu navedene mesne proizvode.
Važno je naglasiti da se povlačenje odnosi isključivo na artikle koji odgovaraju navedenim podacima o nazivu, pakovanju, seriji i roku trajanja.
Salmonela može da izazove ozbiljne zdravstvene tegobe
Salmonela je bakterija koja izaziva infekciju organa za varenje, a do zaraze najčešće dolazi konzumiranjem kontaminirane hrane.
Među tipičnim simptomima su proliv, grčevi i bolovi u stomaku, mučnina, povraćanje i povišena telesna temperatura.
Poseban rizik predstavlja gubitak tečnosti, zbog čega infekcija može biti naročito opasna za malu decu, starije osobe i ljude sa oslabljenim imunitetom.
U retkim slučajevima bakterije iz creva mogu dospeti u krvotok i izazvati tešku infekciju.
Lekarsku pomoć potrebno je potražiti ako se pojave izražene tegobe, visoka temperatura, krv u stolici ili znaci dehidratacije.
Biznis Kurir/Fenix Magazin