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Dečje auto sedište FreeON Space robne marke Apollo opoziva se zbog rizika od povreda, objavljeno je na portalu NEPRO. Testiranje je pokazalo da sedište u slučaju udara možda neće dovoljno čvrsto zadržati dete.

Reč je o sedištu FreeON Space i‑Size, namenjenom deci visine od 40 do 150 centimetara.

U obaveštenju NEPRO navedene su sledeće oznake:

Šifra proizvoda (SKU)

Bar kod 82467

3830084382467 i

82474

3830084382474

Šta je pokazalo testiranje

Tokom ispitivanja, vertikalno pomeranje test lutke premašilo je dozvoljenu granicu. To znači da dete u sedištu možda neće biti dovoljno čvrsto zadržano pri udaru u prepreku ili drugo vozilo, zbog čega postoji rizik od povrede.

Kupci mogu da vrate sedište i dobiju novac nazad.

Ako je vaše sedište obuhvaćeno opozivom, prestanite da ga koristite. Kupci mogu da vrate proizvod i ostvare pravo na povraćaj novca. Obaveštenje o opozivu dostupno je na sajtu uvoznika i u njegovim prodavnicama, navodi NEPRO.

Mera ostaje na snazi dok Apollo ne potvrdi da je rizik otklonjen.