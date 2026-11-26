Hitno se povlači ovaj proizvod za decu sa tržišta Srbije: Testiranje pokazalo rizik od povreda, ako imate ovaj model odmah prestanite da ga koristite
- Sa tržišta Srbije povlači se dečje auto sedište FreeON Space i-Size robne marke Apollo zbog rizika od povreda, objavio je NEPRO.
- Testiranje je pokazalo da sedište možda neće dovoljno čvrsto zadržati dete pri udaru, pa kupci treba odmah da prestanu da ga koriste.
- Obuhvaćeni su modeli sa bar kodovima 82467 i 3830084382467, kao i 82474 i 3830084382474, a moguć je povraćaj novca.
Dečje auto sedište FreeON Space robne marke Apollo opoziva se zbog rizika od povreda, objavljeno je na portalu NEPRO. Testiranje je pokazalo da sedište u slučaju udara možda neće dovoljno čvrsto zadržati dete.
Reč je o sedištu FreeON Space i‑Size, namenjenom deci visine od 40 do 150 centimetara.
U obaveštenju NEPRO navedene su sledeće oznake:
Šifra proizvoda (SKU)
Bar kod 82467
3830084382467 i
82474
3830084382474
Šta je pokazalo testiranje
Tokom ispitivanja, vertikalno pomeranje test lutke premašilo je dozvoljenu granicu. To znači da dete u sedištu možda neće biti dovoljno čvrsto zadržano pri udaru u prepreku ili drugo vozilo, zbog čega postoji rizik od povrede.
Kupci mogu da vrate sedište i dobiju novac nazad.
Ako je vaše sedište obuhvaćeno opozivom, prestanite da ga koristite. Kupci mogu da vrate proizvod i ostvare pravo na povraćaj novca. Obaveštenje o opozivu dostupno je na sajtu uvoznika i u njegovim prodavnicama, navodi NEPRO.
Mera ostaje na snazi dok Apollo ne potvrdi da je rizik otklonjen.
Kurir.rs/Blic