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Banka Poštanska štedionica objavila je da je danas učestvovala na trećoj aukciji prevremenog otkupa državnih obveznica i istakla da je reč o aktivnostima banke usmerenim na jačanje likvidnosti i aktivno upravljanje sopstvenom imovinom.

- Prema objavljenim rezultatima Uprave za javni dug, Republika Srbija je na današnjoj aukciji otkupila obveznice ukupne nominalne vrednosti 7.856.530.000 dinara, čija tržišna vrednost po postignutoj ceni iznosi 7.717.657.975,72 dinara. Za planirani otkup od 10 milijardi dinara dostavljene su ponude u nominalnom iznosu od 10.356.530.000 dinara - saopštila je Banka.

Kako navode, portfelj državnih hartija od vrednosti, formiran ulaganjem sopstvenih sredstava u prethodnom periodu, predstavlja važan oslonac u upravljanju likvidnošću.

- Nastavljamo koordinaciju sa Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije na daljem jačanju likvidnosti i stabilnosti Banke. Kroz tržišne transakcije, odgovorno upravljanje sredstvima i saradnju sa institucijama nastavljamo aktivnosti usmerene ka dugoročnoj stabilnosti jedine državne sistemski važne banke - dodaje se u saopštenju.