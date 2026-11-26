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Tužilaštvo u Istanbulu traži kaznu od jedne do pet godina zatvora za taksistu koji je američkom strimeru Augeru naplatio 136 evra za vožnju od desetak minuta, nakon koncerta Travisa Skota.

Prema optužnici o kojoj piše turski list "Sözcü“, pozivajući se na „Sabah“, 43-godišnji Hayrettin A. povezao je Augera u noći 1. juna, nakon koncerta Travisa Skota, od kompleksa Tersane Istanbul do hotela u četvrti Gumšujsu. Vožnja je trajala oko deset minuta.

Taksista je tražio 50 evra, na šta je Auger usmeno pristao, ali vozač nije uključio taksimetar. Auger je platio karticom preko POS uređaja, a tek kada je izašao iz vozila, primetio je da mu je naplaćen znatno veći iznos. Kako je tada pisao portal "Türkiye Today“, sa njegovog računa skinuto je 136 evra, dok turski mediji navode da je naplaćeno 7.300 lira.

Auger je vožnju prenosio uživo, a nakon što je snimak objavio na društvenim mrežama, policija je pokrenula istragu.

Kazna, oduzimanje dozvole i povlačenje vozila iz saobraćaja

Taksista je identifikovan i priveden, a dežurni sudija odredio mu je pritvor. Prema pisanju lista „Hürriyet Daily News“, kažnjen je sa ukupno 141.500 lira (oko 2.545 evra) između ostalog zbog toga što nije uključio taksimetar, nije poštovao saobraćajne znakove i nije vezao sigurnosni pojas. Oduzeta mu je dozvola za obavljanje taksi prevoza, a vozilo je povučeno iz saobraćaja.

U izjavi navedenoj u optužnici, taksista tvrdi da uobičajena ruta iznosi pet kilometara, ali da je zbog gužve vožnja trajala najmanje pola sata. Dodao je da je zbog zatvorenih ulica morao da ide drugim putem.

Tvrdi i da je policijski zapisnik potpisao bez čitanja, kao i da ne prihvata navode da je preko POS uređaja naplatio više novca nego što je trebalo. Međutim, prema policijskom zapisniku, rekao je da nije mislio da će putnik primetiti da mu je naplaćen veći iznos.

Tužilaštvo je njegovu odbranu odbacilo kao pokušaj izbegavanja krivične odgovornosti. Taksista se tereti za prevaru, jer je od Augera naplatio više od dogovorene cene vožnje i na taj način stekao protivpravnu imovinsku korist.