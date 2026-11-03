"Beograd pun nelegalnih taksista" Udruženje taksi preduzetnika traži hitnu kontrolu gradskih organa zaduženih za javni prevoz
- SITAB traži hitnu kontrolu rada gradskih organa, tvrdeći da po Beogradu voze vozila i vozači bez dozvola, dok inspekcije izostaju.
- Udruženje upozorava da predlog izmena zakona ukida obavezne kvalifikacije za taksi vozače i uvodi dinamičke cene, što bi moglo da poskupi uslugu.
Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograda (SITAB) zatražilo je hitnu kontrolu rada gradskih organa nadležnih za taksi prevoz, tvrdeći da se na ulicama Beograda masovno kreću vozila i vozači bez potrebnih dozvola, dok inspekcijske kontrole izostaju.
SITAB navodi da već pet godina upozorava gradske i državne institucije na, kako tvrdi, propuste u primeni Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, ali da nadležni nisu reagovali.
- Beogradskim ulicama masovno saobraćaju vozila i vozači bez ikakvih dozvola, dok inspekcijske kontrole nema. Istovremeno, dozvole se selektivno dele povlašćenim firmama čije je poslovanje, dok se i dozvole koje su izdate vozačima upitne. Postavlje se otvoreno pitanje da li i kako te firme uopšte plaćaju porez, na koji iznos su prijavljeni njihovi vozači i kako im se isplaćuju zarad - navodi SITAB u saopštenju.
Kako navode, na delu je nasilna privatizacija taksi službe pod pokroviteljstvom institucija, a na direktnu štetu javnog interesa, građana i regularnih taksi preduzetnika.
- Zbog svojih jasnih stavova i beskompromisne borbe za poštovanje zakona, SITAB se našao u otvorenoj nemilosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i gradske uprave Beograda. Nadležni su nas namerno i protivzakonito sključili iz radnih grupa kako ne bismo mogli da utičemo na donošenje štetnih odluka i izmena zakona, dok su dosadašnje izmene propisa donete iza zatvorenih vrata, isključivo u korist povlašćenih pojedinaca, a na direktnu štetu korisnika i taksi struke - navode.
Iz udruženja upozoravaju na aktuelni predlog izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, čije izmene predviđaju ukidanje obaveznih "kvalifikacija za taksi vozače, čime bi se sprovela opasna deprofesionalizacija struke".
- Takođe, planira se uvođenje takozvanih ‘dinamičkih cena’ putem aplikacija, sa varijacijama od -20 odsto do +30 odsto, što otvara vrata drastičnom poskupljenju taksi usluge u špicevima i lošim vremenskim uslovima, bez efikasne kontrole - dodaju.
Upozoravaju da Grad Beograd direktno krši postojeći zakon jer već tri godine kasni sa izradom nove Studije o auto-taksi prevozu, koja je kako kažu, zakonski temelj za uređenje ove delatnosti.
- Podsećamo da je Beogradu potrebno 6.410 regularnih taksi preduzetnika koji svakog meseca u budžet Srbije uplate više od 1,2 miliona evra na ime poreza - naveli su.
Biznis Kurir/Nova ekonomija