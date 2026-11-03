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Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograda (SITAB) zatražilo je hitnu kontrolu rada gradskih organa nadležnih za taksi prevoz, tvrdeći da se na ulicama Beograda masovno kreću vozila i vozači bez potrebnih dozvola, dok inspekcijske kontrole izostaju.

SITAB navodi da već pet godina upozorava gradske i državne institucije na, kako tvrdi, propuste u primeni Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, ali da nadležni nisu reagovali.

- Beogradskim ulicama masovno saobraćaju vozila i vozači bez ikakvih dozvola, dok inspekcijske kontrole nema. Istovremeno, dozvole se selektivno dele povlašćenim firmama čije je poslovanje, dok se i dozvole koje su izdate vozačima upitne. Postavlje se otvoreno pitanje da li i kako te firme uopšte plaćaju porez, na koji iznos su prijavljeni njihovi vozači i kako im se isplaćuju zarad - navodi SITAB u saopštenju.

Kako navode, na delu je nasilna privatizacija taksi službe pod pokroviteljstvom institucija, a na direktnu štetu javnog interesa, građana i regularnih taksi preduzetnika.

Taksisti za vreme neradnih dana voze po skupljoj tarifi Foto: Shutterstock

- Zbog svojih jasnih stavova i beskompromisne borbe za poštovanje zakona, SITAB se našao u otvorenoj nemilosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i gradske uprave Beograda. Nadležni su nas namerno i protivzakonito sključili iz radnih grupa kako ne bismo mogli da utičemo na donošenje štetnih odluka i izmena zakona, dok su dosadašnje izmene propisa donete iza zatvorenih vrata, isključivo u korist povlašćenih pojedinaca, a na direktnu štetu korisnika i taksi struke - navode.

Iz udruženja upozoravaju na aktuelni predlog izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, čije izmene predviđaju ukidanje obaveznih "kvalifikacija za taksi vozače, čime bi se sprovela opasna deprofesionalizacija struke".

- Takođe, planira se uvođenje takozvanih ‘dinamičkih cena’ putem aplikacija, sa varijacijama od -20 odsto do +30 odsto, što otvara vrata drastičnom poskupljenju taksi usluge u špicevima i lošim vremenskim uslovima, bez efikasne kontrole - dodaju.

Upozoravaju da Grad Beograd direktno krši postojeći zakon jer već tri godine kasni sa izradom nove Studije o auto-taksi prevozu, koja je kako kažu, zakonski temelj za uređenje ove delatnosti.

- Podsećamo da je Beogradu potrebno 6.410 regularnih taksi preduzetnika koji svakog meseca u budžet Srbije uplate više od 1,2 miliona evra na ime poreza - naveli su.