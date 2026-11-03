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Potražnja za evrima u menjačnicama poslednjih dana je znatno povećana, ali deviza ima dovoljno i građani mogu nesmetano da kupuju novac, bez razloga za zabrinutost. Menjači poručuju da se potrebe građana redovno ispunjavaju.

Borislav Brujić iz Udruženja menjača izjavio je da menjačnice čine sve kako bi odgovorile na potrebe građana, te da za sada nema razloga za zabrinutost, jer se zahtevi za kupovinu deviza redovno ispunjavaju.

- Mi smo poslednja karika u tom celom lancu. Ispred nas su poslovne banke i Narodna banka Srbije. Kada su ovakve vanredne situacije i kada je mnogo veća potražnja za evrima, Narodna banka mora da reaguje na međubankarskom tržištu, da plasira devize bankama - objasnio je Brujić.

Velike i male menjačnice nemaju iste kapacitete

Brujić je objasnio da postoje razlike između velikih i malih menjačnica, pre svega kada je reč o količini gotovine kojom raspolažu.

- Veliki menjači imaju velike kase i mogu lakše da odgovore na potrebe svih građana. Mali menjači, koji imaju manje kase, zaista ne mogu da obezbede veće sume novca - rekao je on.

Kako je naglasio, povremeno se može dogoditi da manja menjačnica nema dovoljno gotovih evra za isplatu većeg iznosa, ali to ne znači da postoji opšte ograničenje prodaje deviza.

Kurs evra formira se na međubankarskom tržištu

Govoreći o kursu evra, Brujić je naveo da se srednji kurs formira na međubankarskom tržištu, u zavisnosti od ponude i potražnje.

Prema njegovim rečima, srednji kurs se poslednjih dana kreće oko 117,53 do 117,55 dinara za evro, dok menjačnice svoje kupovne i prodajne kurseve formiraju u okviru propisanog raspona.

- Na osnovu srednjeg kursa imamo pravo da formiramo naš kurs, koji može da bude do 1,25 odsto iznad ili ispod njega. Taj raspon je otprilike od 116 do 119 dinara za evro i moramo da poslujemo u tim okvirima - objasnio je Brujić.

On očekuje da će se potražnja za evrima u narednim danima normalizovati i poručuje da je svima u interesu stabilan i jak dinar.

- Normalizovaće se to, dolaze bolji dani. Svima nama je u interesu da dinar bude čvrst i jak, kako bismo mogli normalno da funkcionišemo - zaključio je Brujić.