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Građani koji menjaju dinare u evre, a zatim ih ponovo menjaju u dinare, mogu da izgube i do 25.000 dinara na milion dinara, ukoliko menjačnica primenjuje maksimalni dozvoljeni raspon kurseva. Na to je ukazala Narodna banka Srbije.

Tokom oktobra zabeležena je povećana tražnja za evrima u menjačnicama, pokazuju podaci NBS. Iz centralne banke, međutim, poručuju da je tražnja u potpunosti zadovoljena i da devizno tržište funkcioniše uredno.

Kolika je razlika između kupovnog i prodajnog kursa?

Prema NBS, prosečan kupovni kurs evra u ovlašćenim menjačnicama tokom oktobra iznosio je 116,63 dinara, dok je prosečan prodajni kurs bio 118,28 dinara. Razlika je, dakle, iznosila oko 1,65 dinara po evru.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kada građanin kupuje evre za dinare, primenjuje se prodajni kurs menjačnice. Ako kasnije te evre ponovo menja u dinare, obračunava se kupovni kurs. Upravo ta razlika predstavlja trošak ponovljene zamene novca.

Propisi NBS ograničavaju odstupanje kupovnog i prodajnog kursa od zvaničnog srednjeg kursa na najviše 1,25 odsto u oba smera.

Kako može da nastane gubitak od 25.000 dinara?

Prema objašnjenju NBS, građanin koji milion dinara prvo zameni u evre, a potom ih ponovo proda za dinare, može da izgubi najviše oko 2,5 odsto početnog iznosa, odnosno približno 25.000 dinara, ako menjačnica primenjuje maksimalni dozvoljeni raspon kurseva.

Ipak, stvarni iznos zavisi od konkretnih kupovnih i prodajnih kurseva. Iz NBS navode da najveći broj ovlašćenih menjača primenjuje uži raspon, što je povoljnije za građane.

Zbog toga se savetuje da se pre zamene novca provere istaknute kursne liste i uporede uslovi u više menjačnica.

Foto: Shuttterstock

NBS: Menjači ne mogu da naplaćuju proviziju za ispravne novčanice

Iz Narodne banke Srbije podsećaju da ovlašćeni menjači ne mogu da naplaćuju proviziju za kupovinu i prodaju ispravnih novčanica evra koje su u opticaju. Građanima se savetuje i da zatraže potvrdu o obavljenoj transakciji.

Prema podacima NBS, ovlašćeni menjači su u septembru ostvarili neto otkup od 15,6 miliona evra, dok su tokom oktobra zabeležili neto prodaju od 34,4 miliona evra. Centralna banka navodi da su banke blagovremeno snabdevale menjačnice evrima i da je povećana tražnja u potpunosti zadovoljena.

NBS je navela i da tokom prethodnih godinu dana nisu utvrđene nepravilnosti u vezi sa formiranjem kursa evra niti naplatom provizije za zamenu ispravnih novčanica u opticaju.