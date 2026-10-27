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Građani Srbije u bankama drže oko 11 milijardi evra, ali veliki deo tog novca ne donosi gotovo nikakav prinos. Istovremeno, investicioni fondovi u Srbiji upravljaju imovinom vrednom više od dve milijarde evra, što ukazuje na to da sve više prostora postoji i za drugačije načine upravljanja novcem.

Iako klasična štednja mnogima pruža osećaj sigurnosti, postavlja se pitanje da li je to ujedno i najisplativiji način čuvanja novca. Ulaganje može da donese zaradu, ali podrazumeva i rizike koje je važno razumeti pre donošenja odluke.

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Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Štednja ili investiranje?

Zašto građani i dalje više veruju klasičnoj štednji nego investiranju i koliko bi promena navika mogla da utiče na njihovu finansijsku budućnost? To su pitanja koja postaju sve važnija u trenutku kada se razmatraju različiti načini očuvanja i uvećanja lične imovine.

Investicioni fondovi nude mogućnost da se novac uloži u različite vrste imovine, u zavisnosti od ciljeva i spremnosti na rizik. Ipak, pre ulaganja važno je upoznati se sa načinom njihovog rada, mogućim troškovima i činjenicom da prinos nije zagarantovan.

Koliko je važan izbor načina štednje?

Odluka između držanja novca u banci i ulaganja zavisi od finansijskih ciljeva, vremenskog perioda u kojem novac neće biti potreban i odnosa prema riziku. Za one kojima je najvažnija dostupnost novca, klasična štednja može imati prednosti, dok ulaganja mogu biti opcija za one koji žele da razmotre i druge mogućnosti.

Zato je pre svake odluke važno uporediti dostupne opcije, razumeti uslove i proceniti koliko rizika pojedinac može da prihvati.

(Kurir Biznis.rs/Euronews)

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