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Kursna lista za ponedeljak, 26. oktobar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
- NBS je objavila da će zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak biti 117,4980 dinara, uz neznatnu promenu u odnosu na petak.
- Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou i od početka godine slabiji je za 0,2 odsto.
- Prema dolaru, dinar je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 104,9089 dinara, uz pad od 4,8 odsto od početka godine.
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Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će biti 117,4980 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, kao i od početka godine.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 104,9089 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,7 odsto, a od početka godine je oslabio 4,8 odsto.
Biznis Kurir
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