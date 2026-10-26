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Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će biti 117,4980 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 104,9089 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,7 odsto, a od početka godine je oslabio 4,8 odsto.

Biznis Kurir

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