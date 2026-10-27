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Zemljište površine 7.129 kvadratnih metara u beogradskom naselju Ovča ponuđeno je na prodaju za 85.000 evra. Reč je o njivi četvrte klase, koja se nalazi na potezu Grindul – Laselkuc, na teritoriji opštine Palilula.

Prema oglasu, objavljenom na portalu 4zida.rs , zemljište je namenjeno poljoprivrednoj upotrebi, a prodavac je predstavlja i kao mogućnost za dugoročno ulaganje zbog položaja i potencijala razvoja okolnog područja.

Za zemljište površine nešto više od 71 ar traži se 85.000 evra, što znači da je oglašena cena 1.192 evra po aru.

U oglasu se navodi da bi parcela mogla da bude interesantna investitorima, poljoprivrednicima i kupcima koji žele da ulože novac u zemljište sa potencijalom budućeg razvoja.

Ipak, važno je naglasiti da je reč o poljoprivrednom zemljištu, njivi četvrte klase. Eventualna mogućnost drugačije namene zavisi od planskih dokumenata i uslova nadležnih institucija, pa se budući razvojni potencijal ne može smatrati garantovanim.

1/8 Vidi galeriju Parcela ima 71,29 ari, a prodavac je predstavlja kao priliku za dugoročno ulaganje iako buduća namena zemljišta zavisi od važeće planske dokumentacije. Foto: Printscreen/4zida.rs

Ovča se nalazi na teritoriji beogradske opštine Palilula, a interesovanje za zemljište na rubnim delovima prestonice često je povezano sa očekivanjima kupaca o budućem razvoju pojedinih područja.

Za potencijalne kupce, osim tražene cene i površine, važni su i provera vlasništva, pristup parceli, infrastruktura i važeća planska dokumentacija.