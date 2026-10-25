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Mislili su da su pronašli idealno rešenje za stambeno pitanje, ali su se ubrzo suočili sa prokišnjavanjem, neispravnim instalacijama i zabrinjavajućim otkrićem koje je otvorilo pitanje bezbednosti njihovog novog doma.

Dok cene nekretnina nezaustavljivo rastu, a sopstveni dom mnogima postaje nedostižan, sve više ljudi traži jeftinije alternative klasičnoj gradnji. Među njima su i montažne kuće iz Kine koje se dopremaju u obliku kontejnera, a nakon postavljanja pretvaraju u stambeni prostor. Na prvi pogled čine se kao idealno rešenje za one koji žele da izbegnu velike kredite, ali iskustvo jednih vlasnika pokazalo je da niska cena može doneti i neprijatna iznenađenja.

Vlasnici YouTube kanala Heads of Estate & Renovation odlučili su da provere koliko je takva kupovina isplativa. Naručili su povoljnu montažnu kuću iz Kine, snimili njeno sastavljanje i pokazali gledaocima kako izgleda iznutra. Njihov video privukao je milione pregleda, a posebnu pažnju izazvalo je pitanje da li se u takvoj kući zaista može kvalitetno živeti.

Na prvi pogled ima sve što je potrebno

Kuća je stigla u montažnom obliku, nalik brodskom kontejneru, a nakon postavljanja dobila je sve osnovne prostorije potrebne za svakodnevni život - kuhinju, kupatilo, dnevnu sobu i spavaće sobe. Upravo su jednostavna montaža i pristupačna cena glavni razlozi zbog kojih ovakvi modeli privlače sve više pažnje.

Međutim, nakon šest meseci korišćenja, vlasnici su otkrili da njihova nova kuća ipak nije prošla bez problema. Jedno od najneprijatnijih iznenađenja stiglo je nakon što su primili zvanični dopis nadležnih organa. Kako su ispričali, tada su saznali da je u njihovoj kući pronađen azbest. Ni to nije bio jedini problem. Krov je počeo da prokišnjava, pa su morali sami da postave dodatni zaštitni krov kako bi sprečili prodor vode. Nevolje su imali i u kupatilu, gde su morali da zamene WC šolju koja je stigla sa kućom jer je, prema njihovim rečima, ispuštala vodu na sve strane. Uprkos svemu, vlasnici tvrde da ih takvi nedostaci nisu naročito iznenadili. Od početka su bili svesni da za mali novac ne mogu da očekuju kvalitet skupljih stambenih objekata.

montažna kuća Foto: Printscreen Youtube/Heads of Estate

- Znate da dolazi iz Kine. Dobijete ono što platite - rekao je vlasnik.

Nije rešenje za svakoga

Iako su se suočili sa nizom problema, vlasnici ne smatraju da je kupovina bila potpuni promašaj. Ističu da ovakve kuće mogu biti zanimljiva alternativa tradicionalnoj gradnji, ali upozoravaju da nisu prikladne za svakoga. Osim početne cene, potrebno je računati na moguće popravke, dodatne radove i troškove koji se pojavljuju tek nakon isporuke. Njihovo iskustvo izazvalo je raspravu među gledaocima. Dok su jedni upozoravali na upitni kvalitet i bezbednost ovakvih objekata, drugi su istakli da za mnoge ljude pristupačno stanovanje više nije pitanje izbora, nego nužnosti.

montažna kuća Foto: Printscreen Youtube/Heads of Estate

- Želim da podsetim kritičare da u svakom većem gradu stotine ljudi žive u šatorima. Mnogo ih više živi u automobilima, a još više plaća kiriju koja daleko premašuje njihove mogućnosti jer su im jedina alternativa upravo takvi uslovi - napisao je jedan pratilac.

Drugi je otišao korak dalje i predložio da bi masovna proizvodnja ovakvih kuća mogla da pomogne u rešavanju problema beskućništva.

- Zamislite da ih počnemo masovno da proizvodimo i tako stanemo na kraj beskućništvu. To su dobri životni prostori koji ljudima pružaju sigurnost i dostojanstvo. Unutrašnjost zaista deluje kao pravi dom. Celo naselje takvih kuća, uz malo uređenog zelenila, izgledalo bi impresivno - komentarisao je.