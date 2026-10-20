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Kada su dobili drugu ćerku, Klaudija i njen suprug shvatili su da je vreme da napuste stan od svega 28 kvadrata i sagrade porodični dom. Maštali su o kući od 200 kvadrata, ali su na kraju odlučili da grade u skladu sa svojim mogućnostima. Tako je nastala prizemna kuća od oko 100 kvadrata, koja danas ima sve što je potrebno četvoročlanoj porodici, a svaki kutak uređen je s mnogo pažnje.

Kuću su gradili uz pomoć porodice

Kuća je sagrađena pre oko šest godina, kada je porodica dobila drugu ćerku. Umesto da se zadužuju kako bi ostvarili prvobitni plan, Klaudija i suprug izabrali su jednostavniji projekat, koji im se dopao i izgledom i rasporedom prostorija. Ova kuća je sređena cakum-pakum, kao bombona.

Gradili su sopstvenim snagama, uz pomoć članova porodice, suprugovog oca i šuraka. Posebno su im se dopali veliki prozori u trpezariji i klizna vrata koja vode na terasu. Zahvaljujući njima, kuća je puna svetlosti, a iz kuhinje se pruža pogled na dvorište i decu dok se igraju.

Kuhinja je srce kuće, a detalji joj daju poseban karakter

Klaudiji je kuhinja bila veoma važna, pa su tokom gradnje napravili nekoliko izmena u prvobitnom projektu. Smanjili su kotlarnicu i pomerili dimnjak kako bi dobili dovoljno prostora za kuhinju iz snova.

Kuhinjski elementi kombinuju bele, profilisane frontove sa tamnoplavim, gotovo crnim nijansama, koje se menjaju u zavisnosti od svetlosti. Deo nameštaja izradili su suprug i njihov prijatelj stolar, što im je omogućilo da uštede novac, a dobiju kuhinju prilagođenu svojim željama.

Poluostrvo je jedan od omiljenih elemenata, jer povezuje kuhinju sa ostatkom dnevnog prostora. U dnevnoj sobi i trpezariji dominiraju svetle nijanse, a okrugli sto postao je mesto na kojem porodica najradije provodi vreme.

Zanimljivo je i rešenje za podove: gotovo kroz celu kuću postavljene su pločice koje izgledaju kao drveni pod ili laminat. Tako je postignut ujednačen izgled, a održavanje je jednostavnije.

Terasa je natkrivena, a bašta podeljena na nekoliko zona

Kuća ima oko 95 kvadrata stambenog prostora, odnosno približno 100 kvadrata kada se uračuna kotlarnica. Na placu od 800 kvadrata porodica je uredila dvorište tako da svako ima svoj kutak.

Jedan deo namenjen je deci, sa prostorom za igru i velikom travnatom površinom, dok se u drugom nalazi zona za opuštanje i mesto za vatru. Terasa je natkrivena, pa baštenski nameštaj ostaje zaštićen od kiše.

Posebno zanimljivo rešenje jeste to što je terasa okrenuta ka severu. Klaudija kaže da je tako tokom leta prijatnije boraviti napolju, dok u kući ne nedostaje prirodne svetlosti zahvaljujući brojnim prozorima na drugim stranama.

Tri spavaće sobe i dve prostorije za kupanje

Iako kuća nije velika, raspored je pažljivo osmišljen. Ima tri spavaće sobe – jednu za roditelje i dve za ćerke. Dečje sobe imaju po deset kvadrata, ali je svaka uređena u skladu sa interesovanjima devojčica.

U jednoj se nalazi prostor za kreativne aktivnosti, dok je u drugoj mesto dobio klavir. Poseban detalj je tapeta na plafonu jedne od soba, ideja koju je Klaudija sprovela uz pomoć sestre.

U roditeljskoj spavaćoj sobi od 13,5 kvadrata nalaze se bež krevet, zid sa dekorativnom ciglom i kamin. Uz sobu je povezana garderoba od 3,5 kvadrata, koja vlasnici sasvim odgovara.

Kuća ima i dva kupatila. Jedno je uređeno u tamnijim tonovima, dok je drugo svetlo i prostrano, sa kadom i tušem, pa odgovara različitim potrebama članova porodice.

Krov su birali zbog izgleda i trajnosti

Posebnu pažnju posvetili su i krovu. Izabrali su ravni keramički crep, koji kući daje moderan i elegantan izgled. Osim estetike, važni su im bili otpornost na prljanje, trajnost i dobra zvučna i toplotna izolacija.

Kvalitetna izolacija krova važna je za energetsku efikasnost doma, jer može da pomogne u očuvanju prijatne temperature tokom cele godine. Ipak, ukupna izolacija zavisi od čitavog sistema, uključujući slojeve ispod krovnog pokrivača.

Dom u kojem ništa ne nedostaje

Klaudija danas kaže da svoju kuću ne bi menjala ni za jednu drugu. Iako su prvobitno maštali o mnogo većem prostoru, shvatili su da dobro osmišljen raspored i pažljivo odabrani detalji mogu da budu važniji od samog broja kvadrata.

Svaka ćerka ima svoju sobu, roditelji imaju garderobu, tu su dve prostorije za kupanje, prostran dnevni boravak i dvorište za igru i odmor. Kuća se postepeno menja i dobija nove detalje, ali porodici je najvažnije to što su uspeli da stvore dom u kojem uživaju u zajedničkom vremenu.