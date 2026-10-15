Slušaj vest

Kuća od 50 kvadrata za oko 27.000 evra, a ključevi u rukama za mesec dana. Tako glasi jedna od ponuda montažnih kuća u Srbiji. Ipak, pre nego što počnete da birate raspored soba i nameštaj, treba proveriti šta dobijate za taj novac, šta se dodatno plaća i kada zapravo počinje da teče rok za završetak radova.

Jedan model od 50 kvadrata trenutno se nudi po početnoj ceni od 27.250 evra, odnosno 545 evra po kvadratu, po sistemu „ključ u ruke“. Prema opisu, ima dve spavaće sobe, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i hodnik. Raspored je okviran i konačno se dogovara prilikom izrade ponude.

Proizvođač navodi da od potpisivanja ugovora do predaje ključeva prolazi 30 dana. Objašnjava da se elementi montažne kuće izrađuju u radionici dok se na placu priprema temelj, pa se ti poslovi odvijaju istovremeno.

To, međutim, ne znači da je svakom kupcu dovoljno 27.250 evra i mesec dana da od prve ideje stigne do novog doma. Cena je početna, a pre gradnje treba rešiti pitanja placa, dokumentacije i priključaka Konačan iznos i rok zavise od izabrane kuće, lokacije i dogovorenih radova.

Prvo proverite plac

Pre izbora kuće treba proveriti šta na placu može da se gradi i pod kojim uslovima. Važno je i da li postoji pristupni put, koliko su udaljeni struja i voda i kako će se rešiti odvođenje otpadnih voda.

Na računicu utiče i sam teren. Ravan i pripremljen plac ne zahteva iste radove kao zemljište koje prethodno treba poravnati i urediti. Treba proveriti i da li kamioni i oprema za montažu mogu nesmetano da priđu mestu gradnje.

Slede dokumentacija i potrebne dozvole. Pre ugovaranja treba utvrditi ko organizuje te poslove i da li su uključeni u cenu ili ih kupac posebno plaća.

Foto: Shutterstock

Tek kada se zna šta je moguće izgraditi, bira se odgovarajući model. Pored broja soba, treba pogledati njihove stvarne dimenzije, položaj prozora i vrata i koliko prostora odlazi na hodnik. Obavezno proverite i da li se oglašenih 50 kvadrata odnosi na bruto ili neto površinu i da li je terasa uračunata.

Šta dobijate za cenu iz oglasa

Kod pomenute ponude od 27.250 evra, u paket "ključ u ruke“ ulaze temelj, konstrukcija, krov, fasada, prozori, vrata i pregradni zidovi. Navedeni su i električne i vodovodne instalacije, podovi, opremljeno kupatilo i krečenje.

Ipak, "ključ u ruke“ ne podrazumeva isti spisak radova kod svakog izvođača. Zato dve kuće iste površine ne treba porediti samo po ceni. Važno je kakva se izolacija postavlja, koja stolarija ugrađuje, kakvi su podovi i šta tačno znači „opremljeno kupatilo“.

Razlike u cenama nisu male. U drugoj ponudi početna cena za sistem „ključ u ruke“ iznosi 690 evra po kvadratu, za objekte od najmanje 50 kvadrata. To znači da bi kuća te veličine, po početnoj računici, koštala 34.500 evra, sa PDV-om za fizička lica.

U tom cenovniku jasno je navedeno šta kupac posebno plaća: projektnu dokumentaciju, dozvolu, takse i doprinos, geodetske poslove, pripremu terena i priključke. Van osnovne cene su i kuhinja, nameštaj, uređenje dvorišta i izvor toplote, poput kotla ili toplotne pumpe.

Zbog toga je najbolje tražiti ponudu sa svim stavkama, umesto oslanjanja na cenu po kvadratu. Tako ćete znati koliko košta sama kuća, a koliko još treba izdvojiti da biste je opremili i počeli da živite u njoj.

Foto: Shutterstock

A šta je sa kućom za 25.000 evra? Među pregledanim ponudama postoji i ta cena, ali za objekat od 32 kvadrata, uz rok izvođenja radova od 30 dana. Model od 48 kvadrata u istom katalogu košta 35.000 evra, a navedeni rok je 40 dana. Ponuda koja istovremeno obećava 50 kvadrata za 25.000 evra i završetak za mesec dana nije potvrđena.

Mesec dana, ali od kog trenutka?

Brza montaža jeste jedna od prednosti ovih kuća. Elementi se pripremaju u pogonu i zatim dopremaju na plac, gde se sklapaju. Ipak, vreme potrebno za montažu nije isto što i vreme od odluke o gradnji do useljenja.

Dok jedan ponuđač oglašava 30 dana od ugovora do ključeva, drugi za sivu fazu navodi od 15 do 30 dana, a za sistem "ključ u ruke“ od 45 do 60 dana. Rok zavisi od veličine i složenosti objekta, ali i od toga šta je sve ugovoreno.

Zato pre potpisivanja treba postaviti jednostavno pitanje: "Šta mora da bude završeno pre nego što počnete da računate tih mesec dana?" Da li je potrebna spremna temeljna ploča, završena dokumentacija i obezbeđena struja i voda za radove? Da li rok obuhvata i završne radove?

Sve to treba zapisati u ugovoru, zajedno sa cenom, načinom plaćanja, garancijama i mogućim doplatama. Ako naknadno poželite drugačije prozore, skuplju keramiku ili izmenu rasporeda, pre početka tih radova tražite novu računicu.

Za početak je najvažnije da znate koliko novca imate za ceo posao. Od te sume izdvojite troškove placa, pripreme, dokumentacije, priključaka i opremanja, pa tek onda birajte kuću prema preostalom budžetu. Tako ćete lakše proceniti da li se ponuda koja privlačno izgleda u oglasu uklapa i u vaše mogućnosti.