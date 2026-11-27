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Kupovina starijeg stana često otvara pitanje koliko će koštati njegovo renoviranje. Zamena prozora i podova lako se uočava već pri prvom obilasku, ali novi razvodi instalacija, priprema podloga, odvoz šuta i brojne prateće popravke postaju vidljivi tek kada se napravi detaljan predmer.

Da bismo pokazali kako nastaje konačan račun, analizirali smo tri ponude majstora za renoviranje stana od približno 70 m² u Novom Sadu.

Osnova su ponude i okvirne nabavne cene iz 2026. godine, koje mogu poslužiti za planiranje renoviranja u 2027. Ovo je računica za konkretan obim adaptacije, a ne univerzalni cenovnik za svaki stan.

Šta obuhvata ovo renoviranje?

Predviđeni su rušenje dela pregradnih zidova, uklanjanje postojećih spuštenih plafona, skidanje keramike i parketa, nove elektro i vodovodne instalacije, novi gipsani plafoni, završna obrada zidova i podova i zamena spoljne stolarije.

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U računicu su uključeni i nabavka parketa, pločica, sanitarne opreme, rasvete, dva klima uređaja i novih vrata, kao i obrada postojećih radijatora. Predviđeni su i projekat i autorski nadzor, kako bi se radovi unapred definisali i izveli u skladu sa projektom. Nameštaj, kuhinja po meri i kućni aparati predstavljaju poseban budžet.

Rušenje i demontaža - oko 4.100 evra Rušenje pregradnih zidova sa odvozom šuta na deponiju, u zavisnosti od količine - oko 1.200 evra

Uklanjanje postojećih spuštenih plafona i potkonstrukcije, u zavisnosti od količine - oko 900 evra

Demontaža sanitarija sa odvozom - 400 evra

Vađenje pet postojećih unutrašnjih vrata sa odvozom na deponiju - 250 evra

Skidanje zidne i podne keramike sa odvozom na deponiju - 800 evra

Skidanje približno 50 m² parketa i podnih lajsni sa odvozom na deponiju - 550 evra

Ukupno: oko 4.100 evra. Značajan deo ovog iznosa odnosi se na uklanjanje pregradnih zidova i spuštenih plafona. U stanu u kojem nisu potrebna pomeranja zidova i u kojem ne postoje spušteni plafoni pripremni radovi bili bi znatno jeftiniji.

Zidarski i gipsarski radovi - oko 3.000 evra Novi gipsani pregradni zid, po ceni od približno 28 do 45 evra/m², u zavisnosti od količine i specifikacije - oko 400 evra

Spušteni plafoni na približno 65 m², po ceni do oko 32 evra/m², sa skrivačima za LED traku - 2.100 evra

Oblaganje ugradnog vodokotlića vlagootpornim gipsanim pločama - 100 evra

Gipsani zid u tuš prostoru sa nišom - 250 evra

Dodatni sitni gipsarski radovi - 150 evra

Ukupno: oko 3.000 evra. Na cenu najviše utiču količina i složenost izvođenja. Plafon sa kaskadama i skrivačima za rasvetu skuplji je od jednostavnog ravnog plafona. Eventualnu dodatnu zvučnu izolaciju potrebno je posebno definisati i ugovoriti.

Elektroinstalacije i rasveta - oko 4.660 evra Izvođenje nove elektroinstalacije prema projektu, po ceni od oko 45 evra/m² stana, sa uključenom montažom razvodne table, rasvete i elektrogalanterije - 3.150 evra

Nabavka rasvetnih tela, uključujući svetiljke, LED trake i lustere - oko 1.000 evra

Nabavka elektrogalanterije, odnosno prekidača i utičnica - oko 300 evra

Nabavka razvodne table - 60 evra

Montaža i povezivanje televizora - 50 evra

Nabavka i montaža kvalitetnijeg ventilatora u kupatilu - 100 evra

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Vodovod, kanalizacija i sanitarna oprema - oko 3.170 evra Kompletan razvod vodovoda i kanalizacije za kuhinju, kupatilo i vešeraj, sa finom montažom - 1.600 evra

Nabavka i montaža ugradnog vodokotlića, u zavisnosti od modela - oko 300 evra

Nabavka i montaža kvalitetnije WC šolje - 200 evra

Nabavka i montaža kvalitetnijeg linijskog slivnika - 250 evra

Nabavka i montaža tačkastog slivnika - 70 evra

Usponski tuš komplet, u zavisnosti od brenda i modela - oko 400 evra

Nabavka i montaža umivaonika, bez ormarića - 150 evra

Zidna slavina za umivaonik, u zavisnosti od modela - oko 200 evra

Ukupno: oko 3.170 evra. Cena najviše zavisi od odabranih modela sanitarija i prateće opreme. Majstori sa kojima smo razgovarali preporučuju kvalitetnije modele naročito kod ugradnih elemenata, poput linijskih slivnika i vodokotlića.

Grejanje i klimatizacija - oko 2.970 evra Farbanje starih tučanih radijatora, po ceni od oko 5 evra po rebru - oko 300 evra

Nabavka i zamena ventila, po ceni od oko 70 evra po radijatoru - ukupno oko 420 evra

Nabavka i montaža kupatilskog sušača sa demontažom starog - oko 250 evra

Nabavka dva inverter klima uređaja sa ugradnjom - oko 2.000 evra

Ukupno: oko 2.970 evra.Troškovi grejanja najviše zavise od toga da li se postojeći radijatori zadržavaju, menjaju ili premeštaju. U ovom primeru predviđeno je zadržavanje postojećih radijatora i postavljanje dva klima uređaja.

Keramika i hidroizolacija - oko 2.845 evra Hidroizolacija tuš prostora sa obradom spojeva - 150 evra

Postavljanje približno 18 m² podne keramike, po ceni od oko 25 evra/m², sa fug masom i lepkom - oko 450 evra

Postavljanje približno 23 m² zidne keramike, po ceni od oko 25 evra/m², sa fug masom i lepkom - oko 570 evra

Nabavka i montaža prelaznih, ugaonih i završnih lajsni, po ceni od oko 7 evra/m - oko 100 evra

Nabavka približno 20 m² podnih pločica - oko 700 evra

Nabavka približno 25 m² zidnih pločica - 875 evra

Foto: Shutterstock

Ukupno: oko 2.845 evra. Prema prikupljenim informacijama, cene pločica kreću se od približno 20 do 80 evra/m², pa njihov izbor značajno utiče na konačan iznos.

Parket i podne lajsne - oko 5.730 evra Izravnavanje podloge samonivelišućom masom na približno 55 m², po ceni od oko 10 evra/m² - 550 evra

Postavljanje približno 50 m² gotovog parketa, po ceni od oko 22 do 25 evra/m², sa uključenim lepkom - 1.200 evra

Montaža podnih lajsni sa akrilisanjem, po ceni od 5 do 10 evra/m - oko 300 evra

Nabavka približno 52 m² gotovog hrastovog parketa, sa rezervom za krojenje - 3.380 evra

Nabavka približno 50 metara MDF ili furniranih podnih lajsni - oko 300 evra

Ukupno: oko 5.730 evra. Za parket je predviđena nabavna cena od približno 65 evra/m². Postoje i skuplji i jeftiniji modeli, a izbor druge vrste poda može znatno promeniti ovu grupu troškova.

Molerski radovi i prateće popravke - oko 2.950 evra Gletovanje i farbanje približno 65 m² plafona, po ceni od oko 7,5 evra/m², sa materijalom i belom bojom - oko 500 evra

Gletovanje i farbanje približno 130 m² zidova, po ceni od oko 7,5 evra/m², sa materijalom i belom bojom - oko 1.000 evra

Obrada i farbanje manjih površina u drugim bojama - oko 150 evra

Lepljenje dekorativnih zidnih lajsni, po ceni od oko 7 do 15 evra/m - oko 250 evra

Farbanje ograde terase - oko 250 evra

Krpljenje rupa i šliceva nakon instalaterskih radova, po ceni od oko 10 evra po dužnom metru ili paušalno za manje količine - oko 400 evra

Obrada zidova terase - oko 150 evra

Zaštita poda kartonom i folijom i čišćenje tokom radova, po ceni od oko 4 evra/m² - oko 250 evra

Ukupno: oko 2.950 evra. U molerske radove spada i lepljenje tapeta, koje nije uključeno u ovu računicu.

Spoljna stolarija i nova vrata - oko 7.100 evra Nabavka i montaža spoljne PVC stolarije, sa pratećom opremom, prevozom, demontažom i odvozom starih elemenata - oko 5.000 evra

Nabavka i montaža ulaznih sigurnosnih vrata, sa vađenjem starih i odvozom na deponiju - oko 900 evra

Izrada i montaža troja unutrašnja vrata od MDF-a, po ceni od približno 400 evra po komadu - oko 1.200 evra

Ukupno: oko 7.100 evra. Predviđena je bela PVC stolarija sa dvoslojnim staklom, roletnama, komarnicima i okapnicama. Cena zavisi pre svega od broja i dimenzija elemenata, ali i od odabranog sistema i opreme.

Ostali radovi i završno čišćenje - oko 1.850 evra Popunjavanje rupa u podu nakon rušenja zidova, uz obračun po dužnom metru ili paušalno - oko 200 evra

Dodatni odvoz šuta nakon radova - 100 evra

Obrada ivica zidova nakon rušenja, paušalno - 300 evra

Poravnavanje zidova nakon skidanja keramike, odnosno malterisanje u kupatilu, po ceni od oko 18 evra/m² ili paušalno - oko 400 evra

Probijanje i zatvaranje otvora za povezivanje vode i kanalizacije - oko 100 evra

Obrada špaletni nakon ugradnje vrata i prozora, po ceni od oko 9 evra po dužnom metru - ukupno oko 300 evra, od čega približno 100 evra za ulazna vrata i 200 evra za prozore

Završno čišćenje stana, po ceni od oko 10 evra po radnom satu - oko 450 evra

Ukupno: oko 1.850 evra. Dodatna sanacija košuljice, pukotina ili dotrajalih elemenata može se definisati tek nakon otvaranja postojećih slojeva.

Nepredviđeni radovi - oko 1.900 evra

Prilikom planiranja budžeta treba ostaviti rezervu za nepredviđene radove od približno pet odsto vrednosti radova i nabavki, bez projekta i nadzora. U ovom primeru predviđeno je oko 1.900 evra za intervencije čija se potreba utvrdi tokom izvođenja.

Projekat i nadzor - oko 5.000 evra

Za izradu projekta enterijera i autorski nadzor u ovom primeru treba planirati oko 5.000 evra.

Projektom se definišu raspored, instalacije, rasveta, obloge i detalji izvođenja, dok autorski nadzor služi proveri usklađenosti radova sa projektom.

Ukupna računica za stan od oko 70 kvadrata

Zbir prikazanih stavki iznosi približno 45.300 evra, odnosno oko 650 evra po kvadratnom metru. Konačna cena zavisiće od ugovorenog obima radova, izbora materijala i opreme i stanja koje se zatekne nakon rušenja.

Koliko je to u odnosu na 2025. godinu?

U našem vodiču za 2025. godinu zbir kategorija za stan iste približne površine iznosio je 42.520 evra, uključujući projekat i nadzor. Nova računica od 45.275 evra veća je za oko 2.750 evra, odnosno približno 6,5 odsto.

Foto: Anastasija Vujic/Shutterstock

Prema informacijama majstora sa kojima smo razgovarali, na povećanje troškova pojedinih radova najviše je uticao rast cena materijala, dok su njihove cene izvođenja uglavnom ostale nepromenjene. Električar sa kojim smo se konsultovali navodi da su kablovi koje koristi poskupeli za približno 30 dinara po metru, odnosno oko 15 odsto.

Sagovornici ukazuju i na poskupljenje pojedinih materijala za vodovod i kanalizaciju, poput cevi, ventila i završnih kolena, takođe za oko 15 odsto. Ovi primeri pokazuju kako skuplji materijal povećava račun za adaptaciju i kada majstori ne menjaju cenu rada.

Ipak, razlika između dve računice nije isto što i opšti rast tržišnih cena renoviranja. Na ukupan iznos utiču i različite količine, obim intervencija i odabrana oprema, pa se povećanje od oko 6,5 odsto odnosi na ova dva analizirana primera.