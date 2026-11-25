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Koliko dugo radnik koji u Srbiji prima minimalac mora da radi da bi kupio kilogram jabuka, deset jaja, litar benzina ili najnoviji ajfon, a koliko je vremena za iste proizvode potrebno radniku u Hrvatskoj? Upravo to je istražio jedan korisnik Redita, koji je objavio zanimljivo poređenje cena i kupovne moći stanovnika dve susedne zemlje i izazvao brojne reakcije.

Korisnik je uporedio cene pet proizvoda, od osnovnih prehrambenih namirnica do skupog mobilnog telefona, a zatim izračunao koliko je vremena potrebno raditi da bi se svaki od njih kupio. Kao osnovu za računicu uzeo je minimalnu satnicu od 371 dinar, odnosno 3,14 evra u Srbiji, i 6,56 evra u Hrvatskoj.

Prema njegovim podacima, pakovanje od deset jaja u hrvatskom Konzumu košta 2,99 evra, dok je u srpskom Maksiju za istu količinu potrebno izdvojiti 200 dinara, odnosno 1,69 evra. Iako su jaja u Hrvatskoj znatno skuplja, prema njegovoj računici, hrvatski radnik mora da radi 27 minuta da bi ih kupio, dok je radniku u Srbiji potrebno 32 minuta.

Kada bi radnik u Srbiji za deset jaja morao da radi jednako dugo kao radnik u Hrvatskoj, njihova cena u Srbiji trebalo bi da bude 1,41 evro. S druge strane, kada bi hrvatski radnik za njih morao da radi isto koliko i njegov kolega u Srbiji, pakovanje bi, prema računici autora objave, koštalo 3,48 evra.

Velika razlika u ceni benzina i čokolade

Još izraženije razlike uočavaju se na primeru benzina. Prema podacima iz objave, litar benzina u Srbiji košta 1,75 evra, a u Hrvatskoj 1,56 evra. Autor je izračunao da radnik u Srbiji koji prima minimalac mora da radi 33 minuta za litar benzina, dok je radniku u Hrvatskoj potrebno 14 minuta.

Foto: Shutterstock

Kada bi benzin u Srbiji bio jednako pristupačan radnicima koji primaju minimalac kao u Hrvatskoj, litar bi, prema njegovoj računici, koštao samo 73 centa. Kada bi, pak, hrvatski radnik za litar benzina morao da radi isto koliko i njegov kolega u Srbiji, cena bi iznosila 3,58 evra.

Zanimljivo je i poređenje cena kilograma jabuka sorte gala. U Srbiji kilogram ovih jabuka, prema objavljenim podacima, košta 94 centa, a u Hrvatskoj 1,19 evra. Uprkos višoj ceni, hrvatski radnik za kilogram jabuka mora da radi deset minuta, dok je radniku u Srbiji potrebno 17 minuta.

Prema računici autora objave, kilogram jabuka u Srbiji trebalo bi da košta 52 centa kako bi bio jednako pristupačan kao u Hrvatskoj, dok bi u obrnutom slučaju cena u Hrvatskoj iznosila 1,85 evra.

Korisnik je uporedio i cene čokolade „Milka alpin milk“ od 80 grama, koja u Srbiji košta 1,27 evra, a u Hrvatskoj 1,03 evra. Prema njegovom izračunavanju, radnik u Srbiji mora da radi 24 minuta za jednu čokoladu, dok je radniku u Hrvatskoj potrebno samo devet minuta. Kada bi se cene prilagodile vremenu potrebnom za rad u drugoj zemlji, čokolada bi u Srbiji koštala 47 centi, a u Hrvatskoj 2,61 evro.

Za ajfon u Srbiji rade dvostruko duže

Posebno je zanimljivo poređenje cena mobilnog telefona koji autor objave navodi kao "ajfon 18 pro maks“, a čije je cene upoređivao u prodavnicama lanca iStyle. Prema objavljenim podacima, uređaj u Srbiji košta 1.847 evra, a u Hrvatskoj 1.750 evra.

Radnik u Hrvatskoj koji prima minimalac morao bi da radi 266 sati da bi kupio ovaj telefon, dok bi radniku u Srbiji bilo potrebno čak 587 sati.

Kada bi radnik u Srbiji za taj uređaj morao da radi jednako dugo kao njegov kolega u Hrvatskoj, telefon bi trebalo da košta oko 830 evra. U obrnutom slučaju, prema autorovoj računici, uređaj bi u Hrvatskoj koštao čak 3.821 evro.

Objava je izazvala burnu raspravu, a brojni korisnici Redita doveli su u pitanje način na koji je poređenje napravljeno, od izbora prodavnica i proizvoda do iznosa minimalne satnice.

- Čovek prikaže cene. Balkanci: "Kako je ovo složeno, kako je ovo prikazano, zašto su jaja, a ne orasi…" Svi su napali čoveka. Nije ni čudo što političari od nas prave budale - napisao je jedan korisnik.

- Da barem živim u Hrvatskoj. Hej, pa ja živim u Hrvatskoj - našalio se drugi.

Cene se razlikuju od prodavnice do prodavnice

Neki korisnici upozorili su da se cene u Hrvatskoj znatno razlikuju u zavisnosti od prodavnice i mesta stanovanja, ali i da na njih utiču državne mere.

- Je li ti to odgovorila veštačka inteligencija? Jer ti je pogrešno odgovorila. Mislim, nema smisla tek tako upoređivati benzin kada je u Hrvatskoj delimično subvencionisan od države. A podaci za čokoladu veoma su zastareli. Tako da ne verujem ni drugim podacima. Cene u Hrvatskoj veoma se razlikuju od mesta do mesta i od prodavnice do prodavnice, čak i unutar istog mesta. Ne možeš da upoređuješ najjeftinije hrvatske cene sa prosečnim srpskim - napisao je jedan korisnik.

Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

- Vlada Srbije subvencioniše cenu goriva sa 25 odsto i ograničava maksimalnu cenu. Upoređene cene u Hrvatskoj nisu najjeftinije, zapravo su uzete najskuplje. Deset jaja u Sparu košta 1,60 evra, a u Lidlu 1,50 evra. Uglavnom, uspeo si da napišeš komentar koji je glup i netačan od prvog do poslednjeg slova - odgovorio mu je drugi korisnik.

- Možda su ona najmanja jaja i 1,50 evra. Ako želiš jaja normalne veličine, cene su oko 2,50 do 3,50 evra za krupnija jaja na pijacama - nadovezao se treći.

- Na pijacama plaćam domaća jaja dva evra za deset komada. Iz koje ste bajke vas dvojica ispali? - upitao je jedan korisnik.

- Ja ne znam gde ti živiš i daju li ti neka XXXS jaja. Kod mene domaća koštaju najmanje tri evra za deset komada, a mogu da budu i skuplja - glasio je odgovor.

Rasprava o ceni goriva

Posebna rasprava povela se oko cena goriva i pitanja da li pri poređenju kupovne moći treba uzeti u obzir državne mere, poreze i akcize.

- Kako nema smisla upoređivati benzin? To je cena koju krajnji korisnik plaća - napisao je jedan korisnik.

- Pa nema ako želiš da dobiješ širu sliku. Ne možeš da uzmeš nekoliko proizvoda kojima je u Hrvatskoj ograničena cena i onda ih upoređuješ sa Srbijom, a da zanemariš činjenicu da za 99 odsto proizvoda cena nije ograničena. Osim toga, ako se već upoređuje konkretno gorivo čija se cena smanjuje na teret državnog budžeta, onda treba uporediti i PDV i sva ostala davanja državi. Jer to građani opet plaćaju, samo na drugi način. Ako je PDV u Srbiji slučajno manji, znači da je tamo jeftinije - odgovorio mu je drugi korisnik.

U raspravu se uključio i korisnik koji smatra da smanjenje akciza nije isto što i subvencionisanje goriva.