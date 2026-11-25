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Studentski pokret pozvao je danas građane da podnesu tri zahteva za pristup informacijama od javnog značaja - Agenciji za osiguranje depozita, Narodnoj banci Srbije i Upravi za sprečavanje pranja novca - kako bi se utvrdilo šta se dogodilo sa dokumentacijom i elektronskim podacima Alta banke u stečaju.

U trenutku preuzimanja imovine, opreme i arhive i odlaska zaposlenih, postoji opasnost, smatraju u Studentskom pokretu, da važna dokumentacija i elektronski podaci budu izgubljeni.

"Tražimo informacije o čuvanju dokumentacije i elektronskih sistema, sprovedenim kontrolama, utvrđenim nepravilnostima i postupanju nadležnih institucija. Ne tražimo podatke o pojedinačnim klijentima ili transakcijama. Tražimo da institucije objasne šta su preduzele i da za svoje postupanje snose odgovornost", navodi se u objavi Studentskog pokreta čija je izborna lista pobedila va vanrednim parlamentranim izvborima održanim 25. oktobra.

Dodali su da izborna pobeda nije značila da su sve poluge vlasti već promenjene.

"SNS vlada je i dalje u tehničkom mandatu, a pred nama su i predsednički izbori. Ali odgovornost ne može da čeka promenu svake institucije. Dokumentacija mora da bude sačuvana sada", navodi se u objavi.