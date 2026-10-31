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Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na današnjoj sednici odluku o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd, piše u saopštenju NBS.

Agencija za osiguranje depozita biće rešenjem suda imenovana za stečajnog upravnika.

- Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti. Utvrđeno je da se u prethodnom periodu, finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke - piše u saopštenju, i dodaje se:

- Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, u skladu sa Zakonom o bankama, Narodna banka Srbije je donela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.