Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad ALTA banci: Odluka doneta u cilju zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnost finansijskog sistema
Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na današnjoj sednici odluku o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd, piše u saopštenju NBS.
Agencija za osiguranje depozita biće rešenjem suda imenovana za stečajnog upravnika.
- Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti. Utvrđeno je da se u prethodnom periodu, finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i s tim u vezi da su ugroženi interesi deponenata banke - piše u saopštenju, i dodaje se:
- Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad banke, u skladu sa Zakonom o bankama, Narodna banka Srbije je donela navedenu odluku kako bi zaštitila interese deponenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.
Agencija za osiguranje depozita će u roku od sedam radnih dana omogućiti isplate osiguranih iznosa i raspolaganja sredstvima deponentima u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.