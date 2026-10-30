Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 11. decembra.

Licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gaspromnjeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a takođe ističe danas, kao i licenca OFAK-a kojom se Jadranskom naftovodu (JANAF) dozvoljava da transportuje sirovu naftu do NIS-a.