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Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 11. decembra.

Prethodna licenca važila je do danas, 30. oktobra.

Licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gaspromnjeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a takođe ističe danas, kao i licenca OFAK-a kojom se Jadranskom naftovodu (JANAF) dozvoljava da transportuje sirovu naftu do NIS-a.

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