Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Srbiji je u septembru registrovano 445.000 dolazaka turista, što je 14,1 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Ostvareno je 1,2 miliona noćenja turista, 15,3 odsto više u odnosu na septembar prošle godine.

Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 601.769 noćenja, što je za 17,2 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 619.180 noćenja, što je rast od 13,6 odsto.

Među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš, a od banja Vrnjačka Banja, Sokobanja i Banja Vrdnik, kao i planinski centri Zlatibor, Fruška gora i Kopaonik.

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Rusije, Turske i Kine (uključujući Hong Kong).