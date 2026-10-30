Dolaze nam i iz Hong Konga: U Srbiji u septembru 14 odsto više turista nego pre godinu dana
- U Srbiji je u septembru registrovano 445.000 dolazaka turista, što je 14,1 odsto više nego lane, uz 1,2 miliona noćenja i rast od 15,3 odsto.
- Domaći turisti ostvarili su 601.769 noćenja, a strani 619.180, što je rast od 17,2, odnosno 13,6 odsto.
- Najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš, a među stranim gostima najviše noćenja imali su turisti iz Rusije, Turske i Kine, uključujući Hong Kong.
U Srbiji je u septembru registrovano 445.000 dolazaka turista, što je 14,1 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.
Ostvareno je 1,2 miliona noćenja turista, 15,3 odsto više u odnosu na septembar prošle godine.
Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 601.769 noćenja, što je za 17,2 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 619.180 noćenja, što je rast od 13,6 odsto.
Među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš, a od banja Vrnjačka Banja, Sokobanja i Banja Vrdnik, kao i planinski centri Zlatibor, Fruška gora i Kopaonik.
Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Rusije, Turske i Kine (uključujući Hong Kong).
Biznis Kurir/Beta