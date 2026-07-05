Slušaj vest

Kako je saopštio je španski Nacionalni institut za statistiku (INE), najviše turista doputovalo je iz Velike Britanije, gotovo 2,2 miliona, što je povećanje od 6,1 odsto u odnosu na maj prošle godine.

Slede Francuska sa oko 1,3 miliona posetilaca i rastom od 11,1 odsto, kao i Nemačka, odakle je stiglo približno 1,3 miliona turista, odnosno devet odsto više nego godinu ranije. Najveći broj posetilaca, oko 5,4 miliona, boravio je u Španiji između četiri i sedam noći, što je za 14,1 odsto više nego u maju 2025. godine.

Broj jednodnevnih poseta Španiji povećan je za 2,7 odsto, dok je broj turista koji su boravili duže od 15 noći smanjen za 3,7 odsto. Katalonija je bila najposećenija španska regija, sa udelom od 21,1 odsto u ukupnom broju dolazaka stranih turista, ispred Balearskih ostrva sa 20,6 odsto i Andaluzije sa 15,9 odsto.

Španiju je od početka godine do kraja maja posetilo više od 36,8 miliona stranih turista, što je povećanje od pet odsto u odnosu na isti period prošle godine, navodi se u saopštenju na veb stranici INE.

Međunarodni turisti potrošili su u Španiji u maju rekordnih 13,55 milijardi evra, što je 10,9 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, dok je prosečna dnevna potrošnja porasla na 214 evra. Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.321 evro, što je za 1,2 odsto više nego u maju 2025.

U periodu od januara do kraja maja međunarodni turisti potrošili su u Španiji ukupno 50,26 milijardi evra, za 7,8 odsto više nego u istom periodu prošle godine.