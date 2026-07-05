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Nemačko penzijsko osiguranje (DRV) uputilo je hitan poziv za oko 500.000 penzionera koji žive van Nemačke ili primaju penziju na račune u inostranstvu. Od njih se traži da do kraja septembra dostave potvrdu o životu kako bi DRV ponovo proverio njihov status korisnika penzije, prenosi Fenix.

Cilj ove procedure je sprečavanje isplate penzija preminulim osobama i mogućih zloupotreba penzijskog sistema. Potvrde o životu tradicionalno se šalju poštom zajedno sa obaveštenjima o usklađivanju penzija. Iz Deutsche Posta poručuju da osobe koje ne dobiju zvaničan poziv DRV-a ne treba samostalno da šalju bilo kakvu dokumentaciju.

Rok ističe 25. septembra

Penzioneri koji dobiju poziv potvrdu mogu dostaviti na dva načina – poštom ili elektronskim putem. U dopisu se nalazi QR kod čijim skeniranjem počinje postupak provere identiteta, dok su detaljna uputstva dostupna i na internetu.

Papirna procedura je nešto složenija. U tom slučaju penzioneri moraju lično da posete nadležnu instituciju u svojoj zemlji kako bi dobili pečat i potpis kojima se potvrđuje da su živi. Nakon toga dokument se poštom šalje nazad u Nemačku.

Krajnji rok za dostavljanje potvrde DRV-u je 25. septembar. Ukoliko korisnik ne dostavi dokument na vreme, isplata penzije biće privremeno obustavljena do aprila naredne godine. Ako potvrda naknadno stigne, penzija će biti isplaćena retroaktivno. Međutim, ukoliko DRV ni nakon toga ne primi potvrdu o životu, isplata će biti trajno obustavljena.

Poebna pravila za stogodišnjake

Nemačka trenutno isplaćuje oko 1,7 miliona penzija korisnicima koji žive van zemlje, ali se obaveza dostavljanja potvrde o životu odnosi na oko pola miliona penzionera.

Posebna pravila važe za korisnike koji su navršili 95 ili 100 godina života. Oni potvrdu o životu moraju da dostavljaju poštom, a nakon navršenih 100 godina ta obaveza postaje zakonska i ponavlja se svake godine.

Većina penzionera u Hrvatskoj ipak ne mora da šalje ovu potvrdu, jer DRV podatke o korisnicima automatski razmenjuje sa nadležnim institucijama u pojedinim državama, među kojima su Hrvatska, Slovenija, Italija, Austrija, Mađarska, Poljska, Belgija, Bugarska, Danska, Francuska, Grčka, Luksemburg, Holandija, Švedska, Španija, Australija, Izrael, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Finska.