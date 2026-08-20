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U Malom Zvorniku uručena su rešenja o dodeli sredstava za samozapošljavanje za 12 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), koje će novac iskoristiti za pokretanje sopstvenih poslovnih delatnosti. Svakom korisniku pripalo je po 380.000 dinara, a sredstva su obezbeđena zajedničkim finansiranjem – 60 odsto izdvaja NSZ, dok 40 odsto obezbeđuje opština Mali Zvornik, objavljeno je na sajtu lokalne samouprave.

Rešenja su korisnicima uručili predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić i direktor Filijale NSZ u Loznici Zoran Milovanović, koji su im poželeli uspeh u realizaciji poslovnih ideja i daljem razvoju započetih delatnosti.

Jevtić je istakao da je podrška samozapošljavanju još jedna u nizu mera kojima država i lokalna samouprava podstiču zapošljavanje i stvaranje novih radnih mesta.

- Ovo je još jedna konkretna mera kojom zajednički podstičemo zapošljavanje i pomažemo našim sugrađanima da svoje ideje pretvore u posao. Opština će nastojati da i kroz druge vidove podrške stvori uslove za nova zapošljavanja i razvoj preduzetništva na teritoriji Malog Zvornika – kazao je on, prenosi sajt.

Foto: Opština Mali Zvornik

Dodeljena sredstva biće usmerena na pokretanje različitih delatnosti, među kojima su proizvodnja odeće, održavanje i popravka motornih vozila, umetničko stvaralaštvo, frizerske i kozmetičke usluge, čišćenje dimnjaka, održavanje zelenih površina, popravka komunikacione opreme, završni i zanatski radovi u građevinarstvu, proizvodnja peciva, postavljanje podnih obloga i električarski radovi.

Podrška samozapošljavanju ima za cilj da licima sa evidencije NSZ omogući pokretanje sopstvenog posla, obezbeđivanje egzistencije i stvaranje osnove za dugoročno poslovanje, dok se istovremeno doprinosi smanjenju nezaposlenosti i jačanju lokalne privrede, poručuju iz malozvorničke opštine.