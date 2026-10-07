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Dok se Evropa zbog visokih cena i manjka dizela suočava sa neizvesnošću uoči zime i traži nove izvore energenata, Srbija u grejnu sezonu ulazi sa obezbeđenim zalihama gasa i rezervama za proizvodnju struje. Urednica portala "Energija Balkana" Jelica Putniković kaže da ne bi trebalo da bude problema sa snabdevanjem gasom, kao i da Srbija ima dovoljno uglja i raspoloživih hidroenergetskih rezervi za proizvodnju struje. Dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević ukazuje na niske zalihe gasa i neizvesnost u pogledu snabdevanja u pojedinim evropskim zemljama.

Zemlje G7 dogovorile su se da u naredna četiri meseca iz strateških rezervi oslobode do 100 miliona barela dizela i sirove nafte kako bi ublažile rast cena goriva.

Jelica Putniković kaže da trenutno nema velikih nestašica dizela, ali da će cene ostati visoke i da će mnogo zavisiti od daljeg razvoja situacije na Bliskom istoku.

- Dizela će manjkati na tržištu i zbog tog zalivskog rata, zbog toga što su ruske rafinerije bombardovane, što je puno njih uništeno, što je Evropa donela odluku da neće ruski dizel, kao ni rusku naftu - rekla je Putnikovićeva.

- Ide se na to da cena ne skoči previše zbog standarda građana, ali i da bude dovoljno da ne bude nestašice na pumpama, jer to je ono najgore što bi moglo da se desi - rekla je Putnikovićeva.

Cene dizela u Nemačkoj i do tri evra

Dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević navodi da su cene goriva u Nemačkoj i dalje visoke. Dizel se na benzinskim stanicama prodaje za oko 2,30 do 2,40 evra po litru, dok na auto-putevima cena dostiže oko tri evra.

Foto: Shutterstock/Alexander Fedosov, Shutterstock

Govoreći o strateškim rezervama, Radičević je naveo da su Nemačka i Francuska već oslobađale deo svojih rezervi. Nemačka je, prema njegovim rečima, oslobodila oko 20 miliona barela dizela, a Francuska oko 15 miliona.

Problem za Evropsku uniju je i to što su mnoge rafinerije poslednjih godina zaustavljene iz ekoloških razloga, zbog čega Evropa zavisi od uvoza već prerađenog goriva.

- Evropska unija vrlo zavisi od uvoza dizela, znači već prerađene sirove nafte - rekao je Radičević, navodeći da je takav uvoz znatno skuplji od uvoza sirove nafte.

Oko 50 odsto pomorskog uvoza dizela u Evropu dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, što je, kako je objasnio Radičević, jedan od razloga zbog kojih je američki predsednik Donald Tramp mogao da izvrši pritisak na evropske zemlje da oslobode veće količine goriva iz strateških rezervi.

- I zbog toga je Tramp i mogao tako da im zapreti i da ih natera da ispuste mnogo više iz svojih strateških rezervi - naveo je Radičević.

Evropa traži nove izvore nafte i gasa

Evropske zemlje pokušavaju da obezbede nove izvore energenata. Prema rečima Radičevića, Nemačka trenutno ne razmatra obnovu snabdevanja ruskom naftom, već pokušava da obezbedi naftu iz drugih izvora, uključujući Kazahstan.

- Nemačka zapravo ne zavisi toliko od nafte iz Ormuskog moreuza, ali je problem tog fizičkog manjka na svetskom tržištu - istakao je Radičević.

Naveo je da Evropa nastoji da uskladi ekološke ciljeve sa potrebom da obezbedi dovoljno energenata za privredu. Kao jedan od potencijala unutar Evrope pomenuo je rezerve nafte i gasa u Crnom moru kod Rumunije.

- Oni koji malo realnije sagledavaju da bi Evropa trebalo da iskoristi svoje potencijale, ne samo u Norveškoj, nego recimo kod nas susednoj Rumuniji, gde u Crnom moru postoje rezerve i nafte i gasa - rekao je Radičević.

Putnikovićeva: Evropa mora da traži nove pravce za snabdevanje gasom i naftom

Kada je reč o gasu, Putnikovićeva je navela da i njegova cena oscilira, kao i da je poskupljenje već uticalo na inflaciju u Evropi. Prema njenim rečima, Evropa će morati da pronađe nove načine snabdevanja i dugoročne aranžmane sa različitim proizvođačima.

- I, naravno, cena gasa prati naftu, a gas takođe ne dolazi iz tih zalivskih zemalja. Katar je, znamo, imao velikih problema i sada jednostavno imamo to da se iz Amerike, iz Australije i iz drugih zemalja koje izvoze gas preraspodeljuje na azijsko i evropsko tržište - rekla je Putnikovićeva.

Foto: Zorana Jevtić

Govoreći o cenama, navela je da je gas u Evropi već uticao na inflaciju.

- To je nešto što je već uticalo na inflaciju. Mislim, cele ove godine gas je bio skuplji i imamo situaciju da, evo, jutros je bila vest da je veća inflacija u Evropi. To će uticati, naravno, na evropske privrede i moraće da se nađe neko rešenje, neko dugoročno - istakla je Putnikovićeva.

Prema njenim rečima, Evropa već traži nove pravce snabdevanja, razgovara sa različitim proizvođačima i nastoji da obezbedi energente po što nižoj ceni.

- Verovatno će se praviti neki dugoročni aranžmani. Priča se i sa Alžirom, što se nafte tiče, priča se s afričkim zemljama. Znači, pravi se jedna nova, da kažemo, mapa kako da idu nabavke ka Evropi, da budu energenti što jeftiniji - rekla je Putnikovićeva.

Nemačke rezerve gasa na niskom nivou

Posebna neizvesnost uoči zime postoji u Nemačkoj. Radičević je naveo da su tamošnja skladišta gasa popunjena oko 58 odsto, dok su na nivou Evropske unije popunjena oko 72 odsto.

Nemačka se, kako je objasnio, delimično oslanja i na vremenske prilike. Postoje procene da bi zima mogla da bude toplija i vetrovitija, što bi omogućilo veću proizvodnju struje iz vetroparkova i manju potrošnju gasa za gasne elektrane.

- Druge pak prognoze kažu da ukoliko ne bude tako topla zima, u januaru bi Nemačka mogla da bude u problemu po pitanju gasa - upozorio je Radičević.

Srbija ima obezbeđene zalihe gasa

Kada je reč o Srbiji, Putnikovićeva navodi da ne bi trebalo da bude problema sa snabdevanjem gasom tokom predstojeće zime.

- Mi imamo popunjena skladišta gasa u Banatskom Dvoru i ovo što je zakupljeno u Mađarskoj. Obnovljen je pre neki dan aranžman sa Rusijom, tako da će biti dopremanja gasa. Nećemo imati taj problem - rekla je Putnikovićeva.

Top 10 zemalja sa najvećim rezervama prirodnog gasa Foto: Zorana Jevtić

Navela je da će se razgovarati i o novim gasnim pravcima za naredne zime, kako bi Srbija bila dodatno obezbeđena.

Kada je reč o proizvodnji električne energije, Putnikovićeva kaže da u Srbiji ima dovoljno uglja na deponijama, kao i da nije potrošena sva voda iz raspoloživih hidroenergetskih kapaciteta.

- Tako da imamo, da kažemo, zalog da neće biti problema. Naravno, sve zavisi koliko bude hladna zima i nadajmo se da neće biti dodatnih problema - rekla je Putnikovićeva.

Ipak, neizvesnost ostaje kada je reč o naftnim derivatima i situaciji u Naftnoj industriji Srbije. Putnikovićeva je navela da se pitanje licence produžava iz meseca u mesec.