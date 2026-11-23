Alarmantno upozorenje Gasproma zemljama EU: Zima na vratima, a zalihe gasa pale ispod 70 milijardi kubnih metara
- Gasprom navodi da su zalihe prirodnog gasa u evropskim podzemnim skladištima pale ispod 70 milijardi kubnih metara, prema podacima GIE za 21. novembar.
- Razlika u odnosu na isti period prošle godine iznosi 11,1 milijardu kubnih metara, što je približno kapacitet svih skladišta gasa u Francuskoj.
Zalihe prirodnog gasa u evropskim podzemnim skladištima pale su na manje od 70 milijardi kubnih metara, objavio je danas ruski energetski gigant Gasprom.
Ruska kompanija se u saopštenju na svom Telegram kanalu poziva na podatke Gasne infrastrukture Evrope (GIE) za 21. novembar.
Razlika u popunjenosti evropskih skladišta gasa u odnosu na isti period prošle godine iznosi 11,1 milijardu kubnih metara, dodaje Gasprom.
Poređenja radi, ta razlika je približno ekvivalentna ukupnom kapacitetu svih podzemnih skladišta gasa u Francuskoj. Zemlje Evropske unije intenzivno troše postojeće zalihe gasa, koje su i pre početka grejne sezone bile na veoma niskom nivou, a u Holandiji je popunjenost skladišta već pala ispod 60 odsto.
Nizak nivo zaliha značajno povećava zavisnost Evrope od isporuka gasa iz inostranstva tokom perioda najveće zimske potrošnje, upozorio je Gasprom.
Biznis Kurir/Tanjug