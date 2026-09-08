"Prepunili smo svoja skladišta gasom" Predsednik Vučić izneo ključne podatke, Srbija ima 680 miliona kubnih metara gasa u skladištima
- Vučić je rekao da Srbija u skladištima ima 680 miliona kubnih metara gasa, uz dodatne količine u Mađarskoj, što jača energetsku stabilnost.
- Istakao je da je cena gasa na berzi 890 dolara za 1.000 kubnih metara, ali da Srbija nabavlja gas povoljnije zbog postojećih aranžmana.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra 2026. godine. Svečani doček upriličen je ispred Palate Srbija.
"Prepunili smo svoja skladišta gasom"
Tokom obraćanja, predsednik Vučić je govorio o energetskoj stabilnosti naše zemlje.
- Prepunili smo svoja skladišta gasom, mi u zemlji 680 miliona kubnih metara gasa imamo u skladištima, u svojim skladištima u Srbiji i u svojim skladištima u Mađarskoj. Prepunili smo, a cena gasa danas? Pričali smo, pričao sam sa prijateljem Mirzijajevim. Cena gasa danas 890 dolara za 1.000 kubnih metara, na berzi. Naravno, i mi i oni ga imamo mnogo jeftinije, zato što imamo mi ruski gas, oni imaju i svoje i sve drugo, i... drugačija je nešto situacija i njima nešto lakše i povoljnije - rekao je Vučić.
On je dodao da Srbija mora da razmišlja ne samo o novim tržištima, već i o transferu tehnologije.
- Da mi pomognemo njima, da oni pomognu nama, da razumemo gde se svet najbrže razvija, da dobro sagledavamo budućnost u narednih 10 i 20 godina. To je sutra i prekosutra. A ne: kako ćemo da preživimo još jedan dan očekujući da će nešto s neba da nam padne kako bi nam bilo mnogo lakše. Naravno, ukoliko bi došlo do mira u Ukrajini, to bi bila za nas velika vest, ili do mira u Persijskom zalivu između Amerike i Irana, velika vest - rekao je Vučić.
Biznis Kurir