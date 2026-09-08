Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra 2026. godine. Svečani doček upriličen je ispred Palate Srbija.

"Prepunili smo svoja skladišta gasom"

Tokom obraćanja, predsednik Vučić je govorio o energetskoj stabilnosti naše zemlje.

- Prepunili smo svoja skladišta gasom, mi u zemlji 680 miliona kubnih metara gasa imamo u skladištima, u svojim skladištima u Srbiji i u svojim skladištima u Mađarskoj. Prepunili smo, a cena gasa danas? Pričali smo, pričao sam sa prijateljem Mirzijajevim. Cena gasa danas 890 dolara za 1.000 kubnih metara, na berzi. Naravno, i mi i oni ga imamo mnogo jeftinije, zato što imamo mi ruski gas, oni imaju i svoje i sve drugo, i... drugačija je nešto situacija i njima nešto lakše i povoljnije - rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija mora da razmišlja ne samo o novim tržištima, već i o transferu tehnologije.

- Da mi pomognemo njima, da oni pomognu nama, da razumemo gde se svet najbrže razvija, da dobro sagledavamo budućnost u narednih 10 i 20 godina. To je sutra i prekosutra. A ne: kako ćemo da preživimo još jedan dan očekujući da će nešto s neba da nam padne kako bi nam bilo mnogo lakše. Naravno, ukoliko bi došlo do mira u Ukrajini, to bi bila za nas velika vest, ili do mira u Persijskom zalivu između Amerike i Irana, velika vest - rekao je Vučić.